’It’s Time’? Mariah Carey nuevamente enfrenta demanda por su clásico de Navidad

La cantante Mariah Carey, famosa por interpretar el clásico de la temporada decembrina, nuevamente enfrenta una demanda por presunto plagio a la que se ha convertido en la icónica canción de Navidad: ’All I Want for Christmas Is You’.

De acuerdo con el portal TMZ, Mariah Carey recibió una nueva demanda por presunto plagio a nombre de Andy Stone y Troy Powers, dos hombres que aseguran les copió el nombre de su canción ‘All I Want for Christmas Is You’, así como aspectos esenciales, entre los que destacan:



El gancho lírico

La melodía

Armonía

Andy Stone y Troy Powers exigen a la cantante, de 54 años, la cantidad de al menos 20 millones de dólares por el concepto de reparación de daños y prejuicios, argumentando que el clásico navideño fue escrito cinco años antes por ellos mismos.

No es la primera vez que Andy Stone demanda a Mariah Carey

Este no sería la primera acusación que Mariah Carey recibiría por supuesto plagio, pues en 2022, el mismo Andy Stone reclamó ante un juez federal que la ‘reina de la Navidad’ copió su canción, la cual llegó para la temporada navideña del año 1993 y se ha convertido todo un clásico decembrino.

En aquel entonces, Stone también exigía la cantidad de 20 millones de dólares, bajo el concepto de daños y perjuicios. Además, la demanda también abarcaba al coautor de la canción Walter Afanasieff y a Sony Music.

Ahora, el demandante agregó una nueva cláusula y es que la cantante conocida como la ‘reina de la Navidad’ sea cancelada; sin embargo, actualmente Carey suma a su fortuna millones de dólares cada año con la reproducción de ‘All I Want for Christmas Is You’.

Mariah Carey es “descongelada” para la temporada navideña

¿Adiós Halloween? Este primero de noviembre, Mariah Carey sorprendió a todos al compartir un nuevo video en sus redes sociales, donde la cantante, vestida con las mejores galas de la temporada navideña, fue “descongelada” por dos calabazas gigantes mientras interpreta el famoso coro de ”It’s timeeee!”.

En solo unas horas, el video logró reunir millones de reproducciones, así como miles de interacciones, entre las que destacan que hoy en día es un referente a la Navidad.