¿Qué le pasó a Lisa Marie Presley? Fue hospitalizada de emergencia

La cantante Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, fue hospitalizada de emergencia, de acuerdo con un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Lisa Marie Presley, de 54 años de edad, es cantante y compositora, además de ser madre de tres hijos, incluyendo a Riley Keough , quien ganó notoriedad por sus habilidades de actuación en la serie de antología The Girlfriend Experience, en 2016.

Luego de seguir los pasos de su padre y en 2003 lanzar su primer álbum titulado, ‘To Whom it May Concern’, Presley continúo con dos producciones más, sin embargo, su carrera musical se ha encontrado en pausa desde 2012.

Tan solo el pasado martes 10 de enero, la hija del astro del rock and roll, fue vista en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla Presley, acompañado al actor Austin Butler, nominado por el papel de Elvis Presley en la película de Baz Luhrmann.

¿Cuál es el estado de salud de Lisa Marie Presley?

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Los Ángeles informó que Lisa Marie, hija de Elvis Presley, fue trasladada de emergencia a un hospital de California tras sufrir un paro cardiaco .

Los servicios de emergencia respondieron a una llamada cerca de las 10:37 hora local, en la cuadra 5000 de Normandy Dr. en Agoura Hills, California, por lo que la cantante y compositora fue trasladada de emergencia al hospital.

Un paro cardíaco ocurre cuando el corazón deja de bombear en forma súbita e imprevista, dejando de fluir sangre al cerebro y otros órganos vitales. Según indica el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos (NHLBI), nueve de cada 10 personas que sufren este ataque fuera del hospital mueren, a menudo en cuestión de minutos.

Al momento, el representante de Lisa Marie Presley se ha negado a emitir comentarios a la prensa.