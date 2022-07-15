Policía quema marihuana incautada y el olor hace efecto en los vecinos

En Colombia, la policía realizaba la quema de tonelada y media de marihuana, pero el olor hizo efecto en cientos de vecinos.

Edilberto, obrero de una construcción, uno de los vecinos afectados, notó que desde la zona boscosa, contigua a su trabajo, se levantaba olor a marihuana:

Se sintió una humarada muy horrible y un olor a marihuana tremendo que trababa a todo el mundo.

El olor a marihuana provenía del batallón militar Pedro Nel Ospina, lugar en el que policía realizó la quema. Lo que no previeron las autoridades fue que el viento se iba a llevar el humo de la marihuana y su efecto afectaría a los vecinos.

Robinson Sepúlveda, uno de los vecinos que experimentó el efecto de la marihuana:

Muy mareado, muy embobado, toda la tarde. Le toca a uno seguir trabajando, pero como muy embobado, uno que no está acostumbrado a esas cosas, como dicen, el pasivo es el que sufre más.

La marihuana fue incautada en el sector de El Mirador, en Bello, y presentada en rueda de prensa por la policía.

Según la Alcaldía de Bello, no hubo reportes de vecinos intoxicadas por el fuerte olor a marihuana. Vecinos de la zona piden mayores controles a la hora de destruir este tipo de alcaloides.