Policía quema marihuana incautada y el olor hace efecto en los vecinos
¡El olor hizo efecto y terminaron relajados! Eso le ocurrió a vecinos de Bello, Antioquia, luego de que la policía realizara una quema de marihuana incautada.
En Colombia, la policía realizaba la quema de tonelada y media de marihuana, pero el olor hizo efecto en cientos de vecinos.
Edilberto, obrero de una construcción, uno de los vecinos afectados, notó que desde la zona boscosa, contigua a su trabajo, se levantaba olor a marihuana:
Se sintió una humarada muy horrible y un olor a marihuana tremendo que trababa a todo el mundo.
El olor a marihuana provenía del batallón militar Pedro Nel Ospina, lugar en el que policía realizó la quema. Lo que no previeron las autoridades fue que el viento se iba a llevar el humo de la marihuana y su efecto afectaría a los vecinos.
Robinson Sepúlveda, uno de los vecinos que experimentó el efecto de la marihuana:
Muy mareado, muy embobado, toda la tarde. Le toca a uno seguir trabajando, pero como muy embobado, uno que no está acostumbrado a esas cosas, como dicen, el pasivo es el que sufre más.
La marihuana fue incautada en el sector de El Mirador, en Bello, y presentada en rueda de prensa por la policía.
Según la Alcaldía de Bello, no hubo reportes de vecinos intoxicadas por el fuerte olor a marihuana. Vecinos de la zona piden mayores controles a la hora de destruir este tipo de alcaloides.
Se quemó una incautación de marihuana en Bello Antioquia y así quedó la gente… pic.twitter.com/CTMu3NTTgd— Andres Charry (@charry_manager) July 14, 2022