Mario Delgado pide a alcaldes difundir consulta contra expresidentes

Ciudad de México. Mario Delgado, presidente de Morena, pidió a cerca de 300 alcaldes electos de su partido promover la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes, que se realizará el primero de agosto en el país y trabajar para que los ciudadanos ratifiquen el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo año.

En su primer encuentro con presidente municipales electos ganadores de los comicios del pasado 6 de junio, Delgado Carrillo resaltó que en este año Morena no solo mantendrá la mayoría en el Congreso de la Unión y legislaturas locales sino aumentará a 17 los estados donde gobernará y encabezara 300 municipios más que los que se ganaron en 2018, por lo que es necesario gobernar con honestidad y cercanos a la gente que lo necesita.

Confianza de la gente dependerá de cómo gobiernen alcaldes: Delgado

Alertó que la confianza de la gente en la ratificación de mandato dependerá de cómo gobiernen también los alcaldes, por lo que anunció que la dirigencia mantendrá una estrecha comunicación y coordinación para impulsar el cambio prometido hace 3 años cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República.

“Pero esta confianza o esta victoria no podemos pensar que es para siempre… y ahora la evaluación de la evolución de la transformación no sólo va a depender del presidente de la República, esa responsabilidad la van a compartir ustedes, porque son la autoridad más cercana a los ciudadanos.... No es cualquier cosa representar un gobierno encabezado por Morena. Tenemos que marcar la diferencia, nos hemos comprometido a regenerar la vida pública del país. Y eso pasa por cada uno de los actos que ustedes hagan como autoridad, de nunca alejarse del pueblo, de conducirse con austeridad, de poner siempre por delante a quien más lo necesita”, apuntó el líder de Morena ante los alcaldes electos.