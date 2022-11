Detienen a hermano y sobrino de Mario Marín por narcomenudeo en Puebla

Agentes ministeriales del estado de Puebla llevaron a cabo un operativo por delitos de narcomenudeo en el centro del municipio de Teziutlán, en el que resultaron detenidos un hermani y un sobrino del exgobernador Mario Marín Torres.

Siete fueron las personas detenidas tuvieron a siete personas, entre ellas, José Hugo Marín Torres, quien fue funcionario de ese municipio de 2011 a 2014 y es hermano del exgobernador Mario Marín.

Asimismo, entre los arrestados aparece uno de los hijos de José Hugo Marín, otro de los hermanos del llamado “Góber precioso”.

De acuerdo con la ficha emitida por el Registro Nacional de Detenciones, la detención se realizó la mañana del jueves.

Se llevó a cabo un operativo por #narcomenudeo en Teziutlán, #Puebla en donde detuvieron a José Hugo Marín Torres, hermano del exgobernador Mario Marín.@BravoLucy con la información en @HechosAM pic.twitter.com/rCRbyLsJms — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

Confirman detención de familiares de Mario Marín

El titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer la detención de José Hugo Marín Torres, ex director del extinto SOSAPATZ y hermano del ex gobernador Mario Marín Torres, acusados por el delito de narcomenudeo.





De acuerdo con lo señalado por Higuera Bernal, la detención se llevó a cabo luego de la realización de un operativo coordinador con la federación en Teziutlán, en donde fueron aseguradas armas, droga y vehículos.

Informó de la detención del ex alcalde de Ciudad Serdán, Juan ‘N’, y tres ex regidores se debió a que este suscribió la disposición de una central de abastos, sin contar con las atribuciones para ello.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión de quien fuera director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Sosapatz) se realizó el 17 de noviembre por la mañana.

Añadió, que dicha disposición causó daño al municipio, de tal forma la FGE procedido legalmente.





A pregunta expresa, si se tendrán más detenciones contra ex funcionarios del municipio de Ciudad Serdán, el titular de la FGE, dijo que es información que no puede revelar.

Lamentó que ex alcaldes no se han sujetado a la Ley, luego que en últimas fechas han sido detenidos varios ex presidentes municipales.

“El ejercicio de la función pública es una actividad delicada, donde uno se debe de sujetar a la ley, y los servidores públicos deben tener esa responsabilidad, dentro de la ley ha habido casos por virtud de denuncias los órganos fiscalizadores se han encontrado casos de responsabilidad penal. Deben tener más cuidado (ex alcaldes) en la toma de decisiones y en la aplicación de uso de recursos».

Por otr o lado adelantó que se está por concluir la investigación del asesinato de dos personas en un estacionamiento a las afueras de una tienda en Puebla capital.

Mario Marín, fue gobernador de Puebla entre 2005 y 2011, fue detenido en febrero de 2021, en Acapulco, Guerrero, acusado del delito de tortura contra Lydia Cacho, quien lo acusó de pertenecer a una red de pornografía infantil junto con el empresario José Kamel Nacif.