Del cuscús a la barbacoa: la amistad entre Marruecos y México se sirve en la mesa

La relación entre México y Marruecos va mucho más allá de la diplomacia. Así lo expresó el embajador de Marruecos en México, Abdel Fattah Lebbar, quien destacó las similitudes culturales que unen a ambas naciones.

Durante una entrevista, el diplomático señaló que mexicanos y marroquíes comparten una fuerte tradición familiar, reflejada incluso en su gastronomía.

Mientras en Marruecos las familias se reúnen cada viernes para disfrutar del cuscús, en México es común encontrarse los domingos alrededor de una barbacoa.

Lebbar también reconoció que México posee una cultura milenaria y única, muy distinta a los estereotipos que suelen difundirse en el extranjero.

Además, subrayó el papel de las mujeres en Marruecos, donde ocupan cargos como embajadoras, ministras y funcionarias públicas.

En materia económica, destacó que Marruecos es el principal socio árabe de México y uno de sus principales aliados comerciales en África.