¿Empeñados en romper puentes? Crece tensión entre México y Estados Unidos por el combate al narcotráfico

La relación entre México y Estados Unidos volvió a tensarse luego de que el embajador estadounidense, Ron Johnson, llamara a f ortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra los cárteles del narcotráfico .

Ron Johnson pide cooperación contra los cárteles y recibe respuesta de Palacio Nacional

A través de sus redes sociales, Johnson afirmó que el combate a las organizaciones criminales debe unir a ambos países y no convertirse en motivo de división política; también sostuvo que los ciudadanos de ambos lados de la frontera merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los grupos criminales.

El diplomático añadió que cada momento dedicado a convertir un desafío de seguridad compartido en una discusión política representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación y proteger a la población.

Las declaraciones provocaron una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió al embajador mantenerse dentro del ámbito bilateral y respetar los asuntos internos de México.

“Es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, señaló la mandataria.

Mientras tanto, desde Washington continúan las advertencias sobre el alcance internacional de los grupos criminales mexicanos; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que los cárteles representan una amenaza que trasciende las fronteras mexicanas y estadounidenses.

Rubio señaló que estas organizaciones ya utilizan tecnologías como drones en sus disputas internas y advirtió que eventualmente podrían emplear ese tipo de herramientas contra intereses estadounidenses.

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En Palacio Nacional parecen estar empeñados en romper puentes con #DonaldTrump, incluso regañaron al embajador Ronald Johnson (@USAmbMex), pese a su mensaje conciliador en X donde pidió que la lucha contra los cárteles uniera a ambos países.



Marco Rubio (@SecRubio) alertó que… pic.twitter.com/IPrTbKnKOB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2026

De “El Chapo” al “Mayo” Zambada; por qué Estados Unidos mantiene la presión sobre los cárteles mexicanos

Las declaraciones ocurren pese a los golpes recientes contra algunas de las principales estructuras criminales. En los últimos años han sido detenidos o procesados líderes y operadores de alto perfil vinculados con organizaciones del narcotráfico, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.

A ellos se suman otros personajes recluidos o procesados en Estados Unidos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero, Abigael González Valencia, Miguel Ángel Treviño Morales, Omar Treviño Morales, Servando Gómez Martínez, José de Jesús Méndez Vargas y diversos operadores de organizaciones criminales.

Sin embargo, autoridades estadounidenses sostienen que la captura de líderes no ha significado el fin de las estructuras criminales, las cuales continúan operando mediante redes financieras, logísticas y de producción de drogas.

Por ello, la estrategia de Washington ya no se concentra únicamente en los jefes de los cárteles, sino también en funcionarios, operadores y personas que presuntamente facilitan o permiten que estas organizaciones mantengan sus actividades dentro y fuera de México.