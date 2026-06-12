El ascenso de Jay Clayton pone a temblar a narcopolíticos

La nominación de Jay Clayton para encabezar la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos volvió a poner los reflectores sobre las investigaciones que involucran a presuntos narcopolíticos mexicanos.

El actual fiscal del Distrito Sur de Nueva York es identificado como uno de los funcionarios que más ha impulsado casos relacionados con el tráfico de fentanilo, los cárteles mexicanos y sus posibles redes de protección política.

¿Quién es Jay Clayton y por qué su nombramiento genera expectativa?

El presidente Donald Trump propuso a Jay Clayton para ocupar la Dirección Nacional de Inteligencia, cargo desde el que coordinaría a las principales agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

Durante el anuncio, Trump destacó su trayectoria en el sector legal y financiero, así como su paso por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

De concretarse su nombramiento, tendría bajo su coordinación organismos como la CIA, el FBI, la DEA, la NSA y otras agencias dedicadas al combate del crimen organizado.

¿Qué relación tiene Jay Clayton con las investigaciones sobre Los Chapitos?

Desde su llegada a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Clayton tuvo acceso a información derivada del juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Con esos antecedentes, las autoridades estadounidenses fortalecieron investigaciones sobre tráfico de fentanilo y las operaciones atribuidas a Los Chapitos.

Entre los casos más relevantes aparece el de Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, señalado como uno de los principales introductores de fentanilo a territorio estadounidense.

¿Qué acusaciones alcanzan a funcionarios mexicanos?

Según la información difundida por autoridades estadounidenses, las investigaciones apuntan a una presunta red de protección institucional vinculada con grupos criminales.

Entre los señalados aparecen funcionarios de seguridad y autoridades de Sinaloa, incluido el entonces vicefiscal Dámaso Castro Saavedra.

También se menciona al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado los señalamientos en su contra.

Las acusaciones fueron respaldadas por el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien aseguró que las investigaciones continuarán.

Por su parte, el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier acusación debe estar sustentada con pruebas. El tema coincide con reuniones bilaterales en materia de seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, una agenda que sigue ocupando un lugar prioritario para ambos países.

La eventual llegada de Clayton a la Dirección Nacional de Inteligencia podría dar mayor peso a las investigaciones en curso y reforzar la coordinación entre las agencias estadounidenses encargadas de combatir al crimen organizado.