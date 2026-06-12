La caída de los Jensen y el temblor político que sacude al huachicol fiscal en México

La otra pesadilla que tiene sin dormir a muchos políticos es la detención en Estados Unidos de la familia Jensen. Su empresa “Arroyo Terminals” es parte del esquema del huachicol fiscal en el que participan políticos, funcionarios de aduanas, altos mandos de la marina e integrantes de la delincuencia organizada.

Detención de la familia Jensen en Estados Unidos

El magnate petrolero de Utah, James Jensen; su esposa, Kelly Jensen; y sus hijos, Maxwell y Zachary, fueron detenidos.

A los hijos se los llevaron y los presentaron en una corte de Brownsville, Texas; salieron libres tras pagar fianzas que suman casi un millón de dólares, pero serán llevados a juicio; enfrentan cinco cargos de contrabando de combustible.

La acusación señala que colaboraron en la introducción de miles de litros de crudo robado de México a los Estados Unidos.

Los declaraban como desechos y eran llevados a sus instalaciones en Río Hondo, Texas. La acusación señala que después reintroducían el crudo al mercado, lavaban el dinero y lo enviaban a México a través de compañías pantalla del Cartel Jalisco y el Cartel del Golfo, con la ayuda de políticos y gobernadores mexicanos.

Hidrocarburos robados en México

Investigaciones en México y Estados Unidos señalan que los hidrocarburos robados en México no solo eran llevados al país del norte para ser vendidos allá, sino que eran devueltos a territorio mexicano como aditivos o lubricantes para volver a evadir impuestos.

Pero no solo era para eso; era para no dejar rastro del dinero sucio que lubricaba las campañas políticas de Morena de 2018, 2021 y 2024; así lo dice el libro “Ni venganza ni perdón” de Julio Scherer y Jorge Fernández.

El inminente juicio contra los petroleros Jensen aportaría nueva información sobre el modus operandi del huachicol fiscal y de su alianza con Morena, información que los gobiernos morenistas han ocultado, generando impunidad.

“Esta es una red que requería de la venia y de la logística de muchísimas personas en muchísimas partes del proceso y definitivamente yo creo que hay rutas de investigación que el gobierno no ha querido seguir y no ha querido abrir”, dijo Iván Alamillo, investigador MCCI.

Trascendió en Estados Unidos, de fuentes allegadas al caso del huachicol fiscal en México, que en la baraja de presuntos responsables hay funcionarios que dejaban salir el huachicol robado hacia Estados Unidos y luego lo volvían a recibir como si nada.

Candidatos de la 4T ligados al huachicol fiscal

Ellos debían saber exactamente qué cargamentos de entrada y de salida eran los del huachicol fiscal; como si faltara algo, son de los que están esperando ser candidatos de la 4T en las próximas elecciones.

Esos personajes serían Ricardo Peralta, el primer director de aduanas de López, quien suspira por una alcaldía o tener fuero como diputado; le siguió Ricardo Ahued, actual secretario de gobierno de Rocío Nahle en Veracruz, y aunque ha dicho que no quiere ser candidato a nada, muchos no le creen.

El que siguió con las riendas de las aduanas fue Horacio Duarte, que despacha en el Estado de México también como secretario de gobierno.

Los tres salieron sin tocar la corrupción de las aduanas y sin enfrentar consecuencias; a López, entonces, se le ocurrió crear la agencia nacional de aduanas y puso a Rafael Marín Mollinedo, primo de su chofer “Nico”, el del tsurito.

Después puso al general Andrés Foulon, dijo que ahora sí se acabaría la corrupción, pero los expertos dicen que fue cuando se maximizó el huachicol fiscal.

“Va a ser el director de aduana, el General de División retirado André Foullon, y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas, portuarias y fronterizas, para que no haya contrabando y que no haya evasión fiscal”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

“Él estuvo al frente de aduanas del 2023 a inicios del 2025, justamente en la época en donde estaban llegando estos buques cargados de huachicol”, dijo Iván Alamillo, investigador MCCI.

Ahora Marin Mollinedo quiere ser candidato morenista a la gubernatura de Quintana Roo y le dejaron el puesto a Héctor Alonso Romero.

Había un sujeto que cuidaba en las aduanas, era el director de investigación aduanera, Alex Tonatiuh Márquez, mejor conocido como Lord Relojes.

Dejó su cargo en medio de acusaciones de recibir depósitos millonarios injustificados, comprarse un penthouse impagable para su sueldo y tener una colección de relojes de más de 7.7 millones de pesos.

Otro es funcionario de la agencia nacional de aduanas; Carlos “N” fue detenido en Estados Unidos, acusado de delincuencia organizada.