“Esto apenas va empezando": Periodista del LA Times habla de las investigaciones de EU contra políticos mexicanos y revela si hay más en la lista

En entrevista para Hechos AM, el periodista de Los Ángeles Times, Steve Fisher, habló de sus últimas publicaciones que revelan investigaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos en funciones y fuera de.

El comunicador reveló cómo construyó la investigación, la postura que mantiene el gobierno estadounidense y advirtió que la lista de funcionarios vigilados no va a parar ahí, sino que va en aumento.

El reportero aclaró que el gobierno del país norteamericano cambió su estrategia histórica de no intervenir para evitar daños en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

AMLO arremete contra Donald Trump (@POTUS) y acusa "embestida" de #EU para debilitar a @PartidoMorenaMx



En una carta publicada en redes sociales, el expresidente respaldó al Gobierno de México y criticó a los funcionarios estadounidenses, llamándolos "inexpertos y fanáticos".… pic.twitter.com/4KgxECabaE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

El periodista habla de su reportaje sobre revocación de visas a Américo Villarreal y Alfonso Durazo

Fisher defendió la veracidad de la información que publicó en su nota respecto a la revocación de visas del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

El reportero aseguró que su reportaje se construyó respaldado por fuentes de primer nivel ubicadas dentro de las agencias de seguridad estadounidenses.

“Sostengo totalmente el artículo... los gobernadores están en todo su derecho de comentar y dar su punto de vista, pero yo no cambiaría ninguna letra”, declaró el entrevistado.

Alfonso Durazo y Américo Villarreal niegan artículo del LA Times

Por su lado, los gobernadores que fueron señalados en el artículo de Steve Fisher, reaccionaron para desmentil la publicación. Américo Villarreal, comentó que los señalamientos son falsos, tendenciosos y carentes de evidencia, también aseguró que su visa está vigente y que no tiene vínculos coon el crimen organizado.

Villarreal no fue el único que trató de defenderse; Alfonso Durazo también negó las acusaciones diciendo que los datos no tienen sustento y que ninguna autoridad le ha notificado cambios en el estatus de su visa.

El Departamento de Justicia recaba evidencias contra políticos mexicanos

Fisher explicó que, actualmente, el proceso de estos dos últimos señalados se encuentra en una etapa de investigación y recolección de pruebas para poder justificar la presentación formal de cargos criminales.

El reportero recalcó que si Estados Unidos no logra construir expedientes con evidencias sólidas, el caso no llegará a las cortes.

Hay más políticos mexicanos investigados por Estados Unidos

Después de ser cuestionado sobre si existen más políticos mexicanos involucrados en investigaciones, el periodista comentó que el despliegue es amplio.

Añadió que se trata de una estrategia anticorrupción impulsada desde el gobierno estadounidense. “Esto apenas va empezando y va para mucho más”, dijo.

Recordemos que Fisher también documentó el caso de los funcionarios de Sinaloa días antes de que se diera la revelación formal del Departamento de Justicia.

🚨 Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, sale a negar la nota de @latimes



Asegura que no tiene vínculos con el crimen organizado y que mantiene vigente su visa de EU



Aún así, las sospechas sobre él están lejos de disiparse pic.twitter.com/3znF5cJ4em — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 3, 2026

Gobernadores ignoraron el derecho de réplica

El reportero reveló que buscó la postura de Américo Villarreal y Alfonso Durazo unas horas antes de lanzar la nota.

Comentó que la oficina de Américo Villarreal respondió para dar su punto de vista, mientras que el equipo de Alfonso Durazo no respondió al mensaje.

Finalmente, Steve Fisher dijo que no ha recibido amenazas después de la difusión.