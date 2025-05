En el 2025, la política migratoria de Estados Unidos se ha endurecido drásticamente bajo la segunda presidencia de Donald Trump. Cada vez más migrantes indocumentados enfrentan detenciones inesperadas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), incluso cuando sus casos parecían inactivos desde hace años. Uno de los más recientes es el de Martín Majín-León, un barbero mexicano residente en California, cuyo testimonio es un ejemplo de esta creciente ola de redadas contra migratorias.

ICE realizó redada sin una orden judicial

Martín Majín-León, originario del estado de Guerrero, fue sorprendido el pasado 22 de abril cuando agentes armados del ICE llegaron a su barbería sin previo aviso ni orden específica en su contra. “Yo dije, vienen a secuestrarme o totalmente vienen a matarme aquí. Miré a una persona por mi lado izquierdo… la primera persona que salió me apuntó con un arma larga. Yo sí temí por mi vida. O sea, ellos no me dijeron ni media palabra. No me dijeron somos ICE o Border Patrol… no sé, lo que quieran… Police, lo que sea...”, relató con visible angustia el momento..

Autoridades de Estados Unidos lo volvieron a acusar por lo mismo que hace 20 años

El motivo detrás de la redada fue una revisión del expediente migratorio de Martín. Según el ICE, su entrada a Estados Unidos en 2003 —luego de una deportación previa— activó una alerta. Aunque han pasado más de dos décadas, el antecedente fue suficiente para justificar su detención. Martín explicó que regresó en ese entonces para ver a su madre gravemente enferma:

“Mi mamá se enfermó, se puso grave… y pues tuve que ir a verla, estar con ella. Gracias a Dios no pasó nada, ella se mejoró. Y cuando quise regresar, hay personas allá que no, no… yo nunca había pensado entrar con una mica falsa, yo… mi tirada era entrar por el cerro...”

Tras ser detenido, Martín Majín-León fue liberado sin pagar fianza y bajo libertad condicional. Ahora debe reportarse de forma virtual a su oficial migratorio, mientras espera su cita en la corte.

Familiares de migrantes intentan arreglar papeles sin éxito

A pesar de que uno de sus hijos, que es ciudadano estadounidense, intentó legalizar su situación en 2009, el esfuerzo no prosperó. Las autoridades migratorias revocaron el proceso debido a sus antecedentes.

“Y cuando me mandaron la última cita para recibir la green card, me dijeron, tú estás deportado...”

Migrantes temen ser deportados a pesar de tener hijos y nietos estadounidenses

La próxima cita de Martín está agendada para el 29 de mayo en la Corte Federal de Los Ángeles, donde se le leerán cargos por su reingreso ilegal. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta dos años de prisión federal antes de ser deportado nuevamente a México.

“Ese es el temor que tengo, de que me deporten, y dejo a toda una familia. Tengo 12 nietos y siete hijos, que son ya 19 personas que dejaría aquí sufriendo...”, concluyó Martín.