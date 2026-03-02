De la comida caliente a la seguridad: así fue el Cuarto Informe de Gobierno de Chihuahua

En su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, puso sobre la mesa tres temas clave: alimentación, seguridad y salud.

Desde los comedores comunitarios en la Sierra Tarahumara hasta el control del sarampión, la mandataria aseguró que su administración ha buscado atender necesidades básicas y reforzar áreas sensibles en el estado.

¿Qué es NutriChihuahua y cómo beneficia a la Sierra Tarahumara?

Uno de los ejes centrales fue “NutriChihuahua”, un programa que, según explicó, se ha convertido en la base alimentaria para miles de familias, sobre todo en la Sierra Tarahumara.

“NutriChihuahua es un plato de comida caliente servido todos los días en nuestros comedores comunitarios”, afirmó. Además, destacó que el programa incluye desayunos escolares que permiten que más de 180 mil niñas y niños inicien su jornada con alimento en el estómago.

La intención, dijo, es que ningún menor arranque el día sin haber comido, especialmente en comunidades con mayores carencias.

Seguridad en Chihuahua: inversión millonaria y más policías

En materia de seguridad, la gobernadora detalló que actualmente operan 11 subcentros Centinela en el estado como parte de la estrategia tecnológica de vigilancia.

También informó que se han integrado mil 460 nuevos policías y que más de mil elementos se han graduado durante su administración.

La inversión en equipamiento para la policía estatal y municipal supera los 3 mil 678 millones de pesos, una cifra que calificó como histórica.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que durante 2025 fueron llevados a prisión 600 agresores de mujeres y menores, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una preocupación constante.

MediChihuahua y control del sarampión: los números en salud

En el área de salud, Maru Campos habló del programa MediChihuahua. Según explicó, más de 536 mil personas están afiliadas y han recibido atención médica.

“Es decir, uno de cada cinco chihuahuenses ha sido atendido por nuestro servicio de salud”, sostuvo.

Además, aseguró que Chihuahua destaca a nivel nacional por el control de contagios de sarampión, calificando al estado como “caso de éxito” en el país en este tema.

La mandataria pidió a la población sentirse orgullosa por haber logrado frenar la propagación de esta enfermedad, que en otras regiones ha generado alertas sanitarias.

Con estos resultados, el gobierno estatal presume avances en alimentación, seguridad y salud, tres áreas que siguen marcando la agenda pública en Chihuahua.