Maru Campos refrenda su compromiso de seguir trabajando para que mujeres vivan libre de violencia y discriminación

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compartió un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, en el que aseguró que su objetivo es claro: seguir trabajando sin descanso para que cada demanda se convierta en acción, que la ley se cumpla y ninguna mujer tenga que luchar por derechos que deben estar garantizados.

“Sé que las demandas que externan hoy no son nuevas, y que muchas marchan con el nombre de una hermana, hija o amiga en su garganta. Aunque el camino para erradicar la violencia y la desigualdad sigue siendo largo, no están solas. Yo estoy aquí, con ustedes”, expresó.

La mandataria local destacó los resultados que ha tenido su administración en favor de las mujeres, como el rescate de las estancias infantiles, para que las madres y padres puedan salir a trabajar con la garantía de que sus hijas e hijos están bien cuidados, con 360 Centros de Atención Infantil que operan actualmente en la entidad, en los que son atendidos más de 17 mil 300 niñas y niños.

También recordó que a través del DIF estatal se han rehabilitado e instalado nuevos Centros de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (Cerenam), para otorgar a las mujeres embarazadas de la Sierra Tarahumara, alimentación, atención médica, y asesoría nutricional para ellas y sus hijos. En estos espacios, se ha recibido a un total de 7 mil infantes y madres con algún grado de desnutrición, para ayudar a su mejoría de una manera integral.

Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha para honrar la valentía y la determinación de aquellas mujeres que, con su lucha, han cambiado nuestro entorno, pero también sobre los desafíos que aún enfrentamos para garantizar igualdad de oportunidades, derechos y…

Maru Campos destaca estrategia “Juntas por ti”

En el rubro de la seguridad, mediante la estrategia “Juntas por ti”, el gobierno ha coordinado los esfuerzos del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM).

La estrategia, destacó la mandataria, tiene el objetivo de construir un solo sistema de atención, para unificar las bases de datos de las mujeres atendidas y con ello, eliminar largos y tortuosos procesos burocráticos que revictimizaban a quienes buscaban ayuda.

En 2024, los 11 Centros de Atención a la Violencia contra las Mujeres atendieron a más de 7 mil 500 usuarias, se apoyó a más de 2 mil chihuahuenses e infantes afectados por situaciones de violencia y, en lo que va de la administración, han sido juzgados y aprehendidos más de 700 violentadores de mujeres.

Se crean 66 nuevos Puntos Naranja

Aunado a esto, en el mismo lapso se crearon 66 nuevos Puntos Naranja en todo el territorio, que se suman a los 281 ya establecidos desde la creación del programa en 2022, donde se ofrece resguardo provisional para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

“Esta lucha no es en vano, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Desde donde me toca, las abrazo y las acompaño, no están solas”, expresó la titular del Ejecutivo.

Para garantizar la salud de las mujeres en todos los rincones de la entidad, se han inaugurado nuevos espacios de salud para su atención médica, se ha priorizado la adquisición de equipo especializado para la detección de enfermedades como el cáncer de mama, y se han llevado campañas preventivas a donde más se necesitan.