Marx Arriaga, en el nombre lleva la penitencia y la polémica

En el nombre lleva la penitencia. Se llama Marx y se apellida Arriaga.

Y para muchos es el responsable de la polémica que hoy envuelve a los libros de texto de la SEP y las guías para maestros, que tiene una fuerte carga de ideología comunista.

“Se llama Marx, Engels, o Stalin. Yo creo que al señor Marx pues desde el invernadero tuvo una formación comunista, socialista de este tipo, pero su educación no llegó a tanto porque no le informaron sus papás que se cayó el muro de Berlín”, comentó el diputado del PAN Jorge Triana.

La gestión de Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP ha estado marcada por la polémica.

Lo mismo en sus declaraciones, por ejemplo hacia las mujeres.

“Mujeres: si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea, no esperen a que su libertad llegue como un regalo, por favor lean aquellos libros, ahí están descritos los caminos para su revolución”, dijo el funcionario público.

No es primer escándalo de Marx Arriaga

Otro escándalo estalló cuando convocó a artistas e ilustradores del país a rediseñar los libros sin pago de por medio.

Después se le atribuyó el despido del Ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de México en España, luego de que lo criticó por decir que “leer por goce es un acto individualista”.

Y hoy lo acusan de adoctrinar a maestros y alumnos con ideología comunista.

“Lo que quiere es ideologizar y hacer a este país comunista, yo creo que él no se da cuenta del daño que está haciendo, no solamente a los niños sino a una generación completa que no va a ser competitiva”, dijo Kenia López, senadora del PAN.

Incluso ya hay quien exige su renuncia.

“Era innecesario este debate con los libros de texto. Qué bueno que ya hay una resolución judicial para que no se entreguen y pueden caer en desacato... Por eso mi solicitud de renuncia’, resaltó el senador del PRI, Manuel Añorve.

Aseguran los legisladores que no quitarán el dedo del renglón hasta que se corrija esta situación y exigen además la pronta comparecencia de la titular de la SEP, ante el Congreso para encontrar una solución al problema.