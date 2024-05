¿Más propiedades para Rocío Nahle? La extitular de energía en el ojo del huracán

La denuncia contra Rocío Nahle por presunto enriquecimiento ilícito sigue en el ojo del huracán y de nuevo, el empresario Arturo Castagné, quien interpuso la acusación el 18 de abril, reveló al equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que se descubrieron más propiedades de la extitular de energía.

¿En dónde se ubica la otra propiedad de Rocío Nahle? Esto dijo Arturo Castagné

De acuerdo con lo dicho por Arturo Castagné, encontró otro terreno en Monterrey, aunque no especificó todos los elementos, sí reveló que pronto los dará a conocer.

“Encuentro un terreno más en Monterrey que está construido, que se los daré a conocer con todos los elementos insisto, con fotografías, escritura y todo de José Luis Peña, su esposo (...) en Coatzacoalcos un par de terrenos y un par de propiedades”

Estas propiedades se sumarían a las cinco que ya dio a conocer en abril pasado, mismas que se ubican en:

Residencial de Villahermosa

Departamento en Nuevo León

Casa en Coatzacoalcos, Veracruz

Casas en Boca del Río

Nahle es acusada de “usar sus influencias” para obtener permisos

La historia no termina con las residencias, asegura que Rocío Nahle utilizó sus influencias cuando estaba al frente de Energía para que en la pandemia de Covid-19 la Comisión Reguladora de Energía otorgara más de 100 permisos al grupo gasolinero “servifácil”.

“Cuando yo me encuentro el departamento de Monterrey, en el municipio de San Pedro Garza García, me percato de que ese departamento se los vende Rogelio Lemarroy propietario de las gasolineras servifácil (...) obviamente la secretaria tenía mucha influencia sobre la CRE, ahí me percato que a ellos, al grupo de la familia Lemarroy, le extendían entre 20, 25 permisos por año, cuando a los demás gasolineros de todo México no les autorizaban un solo permiso”

Por último, declara que está a la espera que Rocío Nahle aclare el origen de su fortuna, ya que actualmente vive entre fraccionamientos exclusivos, donde según corredores inmobiliarios, las propiedades tienen un valor de entre 35 y 40 millones de pesos.