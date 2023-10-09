¡Terror en Puebla! Matan y queman a una familia en una casa de Zoquitlán

Momentos de terror se vivieron en el municipio de San Pablo Zoquitlán en Puebla cuando cuatro integrantes de una familia murieron calcinados al interior de su vivienda; sujetos que aún no son identificados ingresaron a la casa para atacarlos a balazos.

De acuerdo con los informes, los vecinos se percataron de las detonaciones con arma de fuego y rápidamente alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar y se encontraron una vivienda en llamas mientras los vecinos buscaban apagar el incendio aunque no fue suficiente para rescatar a la familia; destacaban dos menores de edad.

¿Quiénes eran las personas que murieron en un ataque en Zoquitlán, Puebla?

La familia que murió estaba conformada por Uriel “N”, Angélica “N” y sus hijos menores de edad, Iker de seis años y Abad Uriel de 9 años, así lo dijeron las autoridades, quienes procedieron a abrir una carpeta de investigación para determinar quiénes fueron los causantes de la muerte y por qué lo hicieron, aunque de momento no han dado mayor información sobre uno de los casos que consterna a las personas del lugar.

#Seguridad | En #Zoquitlán, #Puebla, una familia fue asesinada presuntamente por sujetos armados; tras el #homicidio, los delincuentes le habrían prendido fuego a la casa de las #víctimas y huyeron.



El #gobierno del estado informó que entre las víctimas había dos menores. pic.twitter.com/kPBIHN8c0N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

Familiares de las víctimas aceptan miedo en Tepexilotla

Horas después del incidente transcurrió que los familiares de las víctimas consideran que en los últimos meses aumentaron los índices de violencia en el estado de Puebla, y la localidad de Zoquitlán es una de las afectadas.

"No es de ahorita, hay personas que aparecen muertas en el río, los levantan, los sepultan como si no hubiera pasado nada. Hay personas muy humildes, que se quedan los niños sin comer, abandonados, y nadie hace nada", dijo una de las personas cercanas a la zona.

Poblanos perciben 75.59% inseguridad en 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en coordinación con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) realizó un sondeo sobre la percepción de inseguridad en Puebla y detallaron que durante el segundo semestre del 2023, la población de 18 años tiene una percepción de inseguridad del 75.59%.