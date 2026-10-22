El homicidio de su pareja la llevó a prisión. Jarincy, quien estaba con él cuando lo mataron en el municipio de Huehuetoca, Estado de México (Edomex), fue detenida y acusada por este crimen.

Conforme las investigaciones avanzaron, ella fue procesada tras la muerte de su pareja, a quien mataron en el Fraccionamiento Citara, pero junto con ella fue detenido otro sujeto.

¿Qué se sabe del crimen que implicó a pareja de hombre asesinado?

El crimen ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando la víctima llegó a un domicilio localizado en el Fraccionamiento Citara, en Huehuetoca, a bordo de un automóvil.

De acuerdo con la investigación de la la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el hombre iba acompañado por Jarincy Zepeda Rivera, quien era su pareja.

No obstante, detrás de ellos, llegó al lugar en otro vehículo un hombre llamado Armando Ortiz Garduño, así como un sujeto más.

Cuando la mujer y la víctima estaban dentro de la casa, comenzaron a discutir, por lo que Armando Ortiz intervino y sacó un cuchillo con el que comenzó a agredir a la víctima, para después huir con Jarincy Zepeda Rivera y el otro sujeto que lo acompañaba.

Mujer deberá pagar multa tras homicidio de su pareja en Huehuetoca

Luego de tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía del Edomex inició una investigación que permitió identificar a los responsables del hecho, por lo que solicitó una orden de aprehensión en su contra y una vez detenidos, Jarincy Zepeda Rivera y Armando Ortiz Garduño fueron puestos a disposición de un juez e ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Este 21 de octubre de 2026, la fiscalía estatal dio a conocer que se demostró ante un juez la responsabilidad de Jarincy Zepeda Rivera y de Armando Ortiz Garduño en el delito de homicidio calificado.

A un año del crimen, fueron declarados culpables y cada uno fue sentenciado a una condena de 70 años de prisión, y aunado a esta condena, tendrán que reparar el daño con una sanción económica de más de 900 mil pesos.

El juez los condenó al pago de una multa por 565 mil 700 pesos; así como al pago de reparación del daño material por 247 mil 776 pesos, así como un pago más por 113 mil 140 pesos para la reparación del daño moral.