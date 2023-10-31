¿Ni tan amigos? Lisa Kudrow no adoptaría al perro de Matthew Perry por esta razón

La sorpresiva muerte del actor Matthew Perry a los 54 años de edad dejó estupefactos a los seguidores de la serie cómica de televisión “Friends” que duró 10 temporadas y fue emitida entre 1994 a 2004 en Estados Unidos.

Cabe recordar que las autoridades de Los Ángeles, California, hallaron el cuerpo sin vida del histrión que interpretó a Chandler Bing en una bañera de jacuzzi donde murió por ahogamiento.

El elenco de la serie “Friends”.|Reuters.

¿Qué dijeron los integrantes de “Friends” por la muerte de Matthew Perry?

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow, integrantes del elenco de “Friends” que compartieron cuadro con Perry, emitieron un comunicado conjunto donde dicen estar devastados por el fallecimiento del artista.

“Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida inconmensurable”, mencionó el mensaje emitido ayer y publicado por la revista estadounidense People.

¿Matthew Perry tenía mascota?

Matthew Perry tenía hace unos años a una mascota llamada Alfred, un perro de color café con quien constantemente compartía fotografías que publicaba en su perfil de Instagram.

Algunos fans de “Friends” consideraron posible que Lisa Kudrow se hiciera cargo de Alfred, sin embargo, esto no sucederá, debido a que el perrito ya no estaba con él al momento de fallecer, según confirmó un representante de Kudrow a la misma publicación estadounidense.

Cabe recordar que la mascota la tuvo con su exnovia Molly Hurwitz, cuando comenzaron a salir a 2018 y se comprometieron en noviembre de 2020, pero terminaron por separarse en junio de 2021 y ella se llevó al animalito.

La expareja de Perry incluso agradeció en su cuenta de Instagram que Alfred le ayudara en momentos en los que tuvo depresión.

“Alfred tiene tres años. Es muy molesto la mayor parte del tiempo, pero realmente es la papa más cariñosa. Entró en mi vida durante una depresión oscura y me ayudó a alejarme de eso. También es muy lindo. Saludos, Alfredo”, escribió en septiembre pasado.