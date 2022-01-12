Maya Angelou, la primera afroamericana que aparece en una moneda de EU

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, aparecerá el rostro de una mujer afroamericana en una moneda del país. Se trata de la activista y poeta Maya Angelou, quien estará plasmada en la moneda de 25 centavos.

El rostro de Marguerite Annie Johnson, mejor conocida como Maya Angelou, estará al reverso de la moneda de 25 centavos, en la cual también aparecerá un retrato del presidente George Washington.

La moneda con el rostro de Maya Angelou forma parte de un programa del Departamento del Tesoro de EU, el cual busca celebrar a mujeres destacadas en la historia de EU, en áreas como ciencia, político o cultura.

Por lo que la Casa de Moneda de EU emitirá 20 monedas más de 25 centavos que representan a otras cuatro mujeres que desempeñaron un papel importante para el país norteamericano.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU, las monedas de 25 centavos en honor a Maya Angelou y otras mujeres se fabrican en Filadelfia y Denver y comenzarán a circular a finales de este año y hasta el 2025.

Las inscripciones de la moneda son “Libertad” “En dios confiamos” y “2022”. El diseño del anverso es común a todos los cuartos de dólar emitidos en la serie.

¿Quién es Maya Angelou que aparecerá en la moneda de EU?

Maya Angelou fue una escritora, poeta, intérprete, activista social y maestra que saltó a la fama internacional como autora después de la publicación de su autobiografía, ‘Sé por qué canta el pájaro enjaulado’.

Las obras publicadas de versos, no ficción y ficción de Maya Angelou incluyen más de 30 títulos que rompieron récord de ventas. Su carrera abarca danza, teatro, periodismo y activismo social.

|Department of Treasury

Además, Maya Angelou leyó el poema ‘On the Pulse of Morning’ en la toma de posesión del presidente Bill Clinton en 1992. La lectura de Maya Angelou marcó la primera vez que una mujer afroamericana escribió y presentó un poema en una inauguración presidencial.

En 2010, el presidente Barack Obama otorgó a Maya Angelou la Medalla Presidencial de la Libertad, y en 2013 recibió el Premio Literario.