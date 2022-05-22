Mbappé le dice que no al Real Madrid; firma hasta 2025 con PSG

El delantero francés Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid y firmó una prolongación de su contrato con el PSG / París Saint Germain que lo mantendrá ligado al equipo de la Ligue 1 hasta 2025, informó este sábado el campeón de Francia.

Kylian Mbappé / Jugador del PSG:

Quería anunciar que he elegido prolongar mi contrato en el París Saint-Germain, y por supuesto estoy muy contento. Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo dentro de un club que pone todos los medios para rendir al más alto nivel”.

"También estoy muy contento de poder seguir jugando en Francia, el país donde nací, crecí y prosperé", dijo el jugador de 23 años en un comunicado del club.

Mbappé y el presidente del club, Nasser Al Khelaifi, posaron sosteniendo una camiseta del PSG "Mbappé 2025" antes del último partido de la temporada de la Ligue 1 contra el Metz.

El público estalló en vítores cuando Al Khelaifi dio la noticia en el Parque de los Príncipes.

Se había señalado repetidamente en reportes de prensa que el francés, cuyo contrato expira el 30 de junio, ficharía por el Real Madrid.

LaLiga reaccionó airadamente a la prolongación del contrato de Mbappé y dijo que presentaría una queja contra el PSG ante la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo.

LaLiga dijo que la nueva oferta del PSG a Mbappé "atentan la sostenibilidad económica" del fútbol europeo.

"Resulta escandaloso que un club como el PSG, que en la temporada pasada perdió más de 220 millones de euros, tras llevar acumuladas pérdidas de 700 millones de euros en las últimas temporadas (...) con un coste de plantilla deportiva en torno a 650 millones para esta temporada 21/22, pueda hacer frente a un acuerdo de estas características".

"LaLiga va a interponer una denuncia contra el PSG ante la UEFA, autoridades administrativas y fiscales de Francia y ante los órganos competentes de la Unión Europea, para continuar en defensa del ecosistema económico del fútbol europeo y de la sostenibilidad del mismo", añadió.

El PSG no quiso hacer comentarios sobre la denuncia de LaLiga.

Mbappé le dice que no al Real Madrid; firma CON PSG / Paris Saint Germain. REUTERS/Christian Hartmann|CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Mbappé rechaza a Real Madrid; se queda en el Paris Saint Germain

El jugador de 23 años, uno de los más talentosos, que irrumpió en la escena como un adolescente y ayudó a Francia a ganar la Copa del Mundo en 2018, estaba listo para irse al final de la temporada.

El PSG fichó a Mbappé del AS Mónaco en 2017 en un negocio que, según los informes, rondó los 180 millones de euros, lo que le convirtió en el segundo fichaje más caro del mundo después de Neymar, que llegó al PSG procedente del Barcelona por 222 millones de euros.

La oferta del Real Madrid para fichar a Mbappé el año pasado fue rechazada por el club parisino, que parecía dispuesto a perderlo en una transferencia este año sin conseguir nada a cambio.

Los informes del año pasado afirmaban que el campeón español había ofrecido al PSG hasta 200 millones de euros por el francés.

El PSG no tenía intención de vender a su joven talismán en su búsqueda de la gloria en la Liga de Campeones, pero el club francés se quedó muy corto esta temporada cuando el Real Madrid protagonizó una dramática remontada en la vuelta de los octavos de final y lo dejó fuera de la competición.

El PSG se había reforzado el año pasado con el fichaje de Lionel Messi, procedente del Barcelona, para añadir potencia a una plantilla repleta de estrellas. Pero, aparte de recuperar el título de la Ligue 1, el club francés no consiguió ningún otro trofeo.

Mbappé, sin embargo, ha destacado individualmente con 38 goles y 26 asistencias para el PSG en todas las competiciones esta temporada.