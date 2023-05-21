Por error en vasectomía, médico deberá pagar la manutención del bebé 18 años

¡Increíble pero cierto! Un médico de Antioquia, Colombia deberá pagar la manutención a un bebé hasta que cumpla 18 años de edad, luego de cometer un error en la vasectomía de su padre.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Medellín, la sentencia se dictó el pasado 8 de mayo del presente año; sin embargo, el procedimiento habría ocurrido en 2013 cuando Jesús Gallego solicitó una vasectomía debido a que en su familia no contaban con recursos para mantener a otro hijo, pero 10 años después la vida le daría una sorpresa.

Hombre buscaba hacerse la vasectomía porque no podía mantener otro hijo

En 2023 la esposa de Jesús resultó embarazada, tras enfrentar una gran confusión en familiar, así como realizar diversos estudios, se determinó que efectivamente el hijo que esperaba era de su pareja. Los exámenes de esperma también indicaron que la vasectomía se practicó mal.

Se presentaron errores médicos enrostrados por la parte demandante, pues aun cuando el examen de espermograma realizado el 1.º de noviembre de 2020 indicaba que la vasectomía no había sido exitosa, así lo dio por sentado el médico que leyó la prueba de espermograma DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

La principal razón por la que Jesús y su esposa se negaban a tener otro hijo es porque él no puede trabajar debido a las enfermedades que padece, lo que le imposibilitan el ejercer un oficio de tiempo completo, dejando los gastos familiares en manos de su pareja, quien percibe un sueldo de 652 mil 900 pesos colombianos al mes, poco más de 2 mil 500 pesos mexicanos.

Pese a todo la pareja decidió tener al bebé, una niña de nombre Luciana, además optó por demandar al médico y a la clínica por presunta negligencia. El juicio resultó exitoso para el matrimonio y el doctor que práctico la vasectomía fue sometido a un pago para solventar los gastos del bebé.

¿Cuánto deberá pagar el médico a la familia del bebé?

La sentencia del Tribunal Superior de Medellín determinó que tanto el médico como la clínica deberán depositar pagos mensuales de 80 salarios mínimos legales vigentes en 2023 en Colombia, por los perjuicios morales, una cifra que equivale a poco más de un millón 133 mil pesos mexicanos, de los cuales:



230 mil pesos mexicanos corresponde a los costos de la demanda

549 mil pesos mexicanos a la manutención de la menor

La sanción contempla el cuidado de la menor para atender su bienestar durante los próximos 18 años, así como su cuidado personal con un tercero, al menos, hasta que cumpla 15 años.