Descubren gigante criatura del mar profundo: VIDEO de la medusa fantasma

Científicos marinos han captado uno de los seres más extraños del océano profundo, se trata de una medusa gigante fantasma (Stygiomedusa gigantea) que tienen "brazos" que alcanzan hasta 10 metros de largo.

Esta criatura, que fue filmada durante una expedición frente a las costas de Argentina, es tan esquiva que parece sacada de una película de ciencia ficción; sobre todo porque la captaron mientras flotaba en aguas oscuras a unos 250 metros de profundidad, sorprendiendo incluso a los investigadores experimentados.

¿Qué es la medusa gigante fantasma?

La Stygiomedusa gigantea es una especie única de medusa de aguas profundas que extraña vez se observa en su hábitat natural. Científicos señalan que su “campana” puede medir más de 1 metro de diámetro, además de que sus cuatro brazos largos y planos pueden extenderse hasta diez metros; una extensión similar a la longitud de un autobús escolar.

A diferencia de muchas medusas, no tiene tentáculos urticantes, y de hecho, que utiliza sus brazos para atrapar y envolver su alimento, como pequeños peces y plancton. Este tipo de medusa habita en las zonas más profundas del océano, conocidas como “zona crepuscular” y “zona de medianoche”, justo en donde la luz solar no llega y en condiciones extremadamente hostiles.

¿Por qué es tan especial este avistamiento de una Medusa gigante fantasma?

Este hallazgo sucedió durante una expedición científica liderada por el Schmidt Ocean Institute a bordo del R/V Falkor, mientras exploraban la plataforma continental argentina entre Buenos Aires y Tierra del Fuego. La filmación, captada por un Vehículo Operado Remotamente (ROV), no solo mostró la medusa gigante, sino también ecosistemas ricos, incluyendo el mayor arrecife de coral Bathelia candida registrado en el mundo y 28 posibles nuevas especies marinas.

Solo se han registrado alrededor de 120 avistamientos en más de 100 años, lo que la convierte en uno de los encuentros más peculiares en biología marina. Además, los investigadores observaron peces juveniles nadando alrededor de la medusa, un comportamiento que abre nuevas preguntas sobre las interacciones entre especies en las profundidades oceánicas.

Este encuentro no solo pone de manifiesto la inmensidad y misterio del océano profundo, sino que también destaca lo poco que aún conocemos sobre los ecosistemas marinos más remotos. Cada nueva especie o comportamiento documentado ofrece herramientas valiosas para entender mejor la biodiversidad de nuestro planeta y cómo protegerla; ¿podría este hallazgo llevar a más descubrimientos sorprendentes bajo el mar?