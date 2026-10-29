Mega marcha del IMSS en CDMX: lista de calles cerradas este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre, la Ciudad de México (CDMX) volverá a colapsar por diversos bloqueos y cierres de calles por diversos eventos. A estas afectaciones viales se sumará la mega marcha nacional de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Trabajadores activos y pensionados saldrán de diversos contingentes y en diferentes turnos para recorrer importantes vialidades del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Con el objetivo de que sus demandas sean escuchadas, entre ellas la renuncia del líder sindical Rafael Olivos, los trabajadores realizarán bloqueos intermitentes durante este viernes, mientras que las dos movilizaciones se llevarán a cabo tanto en el turno matutino como en el vespertino.

Horario de la mega marcha del IMSS viernes 30 de octubre

Voceros de los manifestantes señalaron que habrá distintos bloqueos en hospitales y clínicas del IMSS en varios estados del país, pero las dos grandes movilizaciones están programadas para este viernes a las 10:00 am y a las 15:00 horas.

La primera marcha reunirá a trabajadores de otros estados, así como a personal que sale de las jornadas del turno nocturno y vespertino.

Por su parte, la segunda marcha comenzará a las 15:00 horas y estará integrada por trabajadores del turno matutino, quienes partirán del Centro Médico Nacional Siglo XXI para avanzar hacia el centro de la CDMX.

Estos serán los puntos de reunión:



Oficinas centrales del IMSS (Paseo de la Reforma no. 476): 10:00 am

Centro Médico Siglo XXI (Avenida Cuauhtémoc): 3:00 pm

Calles cerradas durante la mega marcha nacional del IMSS

Aunque los cierres viales podrían modificarse conforme avance la marcha, estas son las principales calles y avenidas que podrían presentar cierres totales o parciales:

Ruta del primer contingente: oficinas centrales del IMSS a la Secretaría de Gobernación (Segob)

Durante su recorrido podrían verse afectadas las siguientes vialidades:



Paseo de la Reforma.

Glorieta de la Palma.

Avenida Juárez.

Avenida Bucareli.

Avenida Abraham González, hasta llegar a la Secretaría de Gobernación.

Segundo contingente: salida de Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS



Avenida Cuauhtémoc.

Eje 1 Poniente.

Insurgentes Sur

Av. Michoacán

Av. Fernando Montes de Oca

Calle Zamora, en la colonia Condesa.

Se recomienda anticipar las salidas para evitar el tráfico, así como consultar nuestra nota de alternativas viales durante la megamarcha del IMSS.