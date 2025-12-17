Navidad y Año Nuevo 2025 en las alcaldías: esta es la agenda navideña en la CDMX

La temporada decembrina transforma las alcaldías en puntos de encuentro para celebrar en familia. Con una agenda que incluye eventos culturales, recreativos y musicales, las autoridades locales buscan ofrecer opciones accesibles para disfrutar la Navidad y recibir el Año Nuevo sin salir de la Ciudad de México .

Actividades de Navidad y Año Nuevo en CDMX

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las alcaldías han preparado una amplia variedad de actividades para que las y los habitantes disfruten del cierre de año sin necesidad de viajar.

Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa anunció el arranque de las celebraciones decembrinas con el evento “Vive la Navidad en Iztapalapa 2025: Una estrella de esperanza”, en la Macroplaza de la Alcaldía, el lugar cuenta con una pista de hielo y una fábrica de galletas.

¡La magia de la Navidad llegó a la Macroplaza de Iztapalapa!



Nuestra alcaldesa @ALEIDAALAVEZ inauguró la Viva la Navidad 2025, un espacio lleno de luces, tradición y diversión para todas las familias. Aquí podrás disfrutar de una pista de hielo para deslizarte con tus seres… pic.twitter.com/6o3r4sARbY — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) December 16, 2025

Tlalpan

Del 17 al 21 de diciembre, en la alcaldía Tlalpan , se llevarán a cabo las posadas a distintas colonias y pueblos de la demarcación.

Durante estos días, se realizarán actividades comunitarias que invitan a las familias a reunirse, compartir y celebrar en un ambiente festivo.

Posadas en Tlalpan: Abrazos de Navidad ✨🎄

Del 17 al 21 de diciembre, llevaremos la magia de las posadas a colonias y pueblos de nuestra alcaldía. Serán días para convivir, compartir y celebrar en comunidad.



Consulta la cartelera y acompáñanos con tu familia.

¡En Tlalpan, la… pic.twitter.com/Mf43tyVjfj — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) December 12, 2025

Xochimilco

En la colonia San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco, se llevará a cabo la Fiesta Navideña 2025 en la Casa de la Cultura de San Mateo Xalpa.

La Fiesta Navideña 2025 trae para ti música en vivo, teatro, cine, pastorela y muchas actividades más. 🎶🎭🎬✨



Ven con tu familia a la Casa de la Cultura de San Mateo Xalpa del 5 al 20 de diciembre y vive la alegría de esta temporada. 🎄🎁#TierraDeGuardianes 🌿 pic.twitter.com/n5VoFJCil9 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) December 16, 2025

Entre las actividades destacan conciertos de guitarra y cuerdas de invierno, presentaciones de coros, recitales musicales y conciertos de música infantil y juvenil. También se ofrecerán pastorelas, funciones de cuentacuentos, recitales de poesía, presentaciones editoriales y la proyección del documental sobre el paisaje y patrimonio mundial de Xochimilco .

Benito Juárez

En la alcaldía Benito Juárez, instalaron un árbol monumental y una villa navideña que se han convertido en puntos de encuentro para las familias durante la temporada decembrina.

El espacio cuenta con escenografías temáticas de Santa Claus y los Reyes Magos , ideales para que visitantes y vecinos capturen fotografías y disfruten de un ambiente festivo, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para recorrer y convivir en estas fechas.