Llegó a La Marquesa a pedir trabajo y descubren que estaba desaparecida

Una menor de edad llegó a un comercio a la zona de La Marquesa en el Estado de México (Edomex), no precisamente para comprar algo o en compañía de un adulto bajo su supervisión.

Cuando la vieron sola, notaron que algo no estaba bien. No solo ello, sino que la menor llegó al lugar a pedir trabajo, pero se descubrió que estaba reportada como desaparecida.

Menor fue reportada como desaparecida en la alcaldía Cuajimalpa, en CDMX

La situación alertó a las autoridades en el municipio de Ocoyoacac, donde se encuentra la zona turística de La Marquesa, un punto de reunión para decenas de familias regularmente los fines de semana.

La menor de edad fue vista por última vez en la alcaldía Cuajimalpa, de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se activó la Alerta Amber para encontrarla.

Celular de menor desaparecida arrojó que estaba en La Marquesa

Personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), tuvo conocimiento de la desaparición de una menor, quien contaba con boletín activo de búsqueda y era originaria de la capital del país.

El reporte técnico indicó el último punto de geolocalización telefónica, en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac.

Comerciante alertó sobre presencia de menor pidiendo trabajo

Policías estatales y municipales en campo fueron informados que la menor desaparecida se encontraba en ese punto sobre la carretera México–Toluca.

Los oficiales implementaron recorridos de búsqueda en la zona comercial, donde el propietario de un negocio refirió que al lugar llegó una adolescente a solicitar empleo, misma que manifestó que había dejado su domicilio.

Al sitio también llegó la responsable de la Célula de Búsqueda del municipio de Huixquilucan, quien confirmó, en coordinación con el Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata (GEABI) de la CDMX, que se trataba de la menor reportada como desaparecida.

Menor desaparecida en CDMX regresó a casa con su familia

Sus familiares llegaron al lugar, quienes confirmaron la identidad de la joven llamada Ana Karla Rueda Morales.

Paramédicos de Protección Civil del municipio llegaron para revisarla y tras llevar a cabo la valoración médica, establecieron que se encontraba consciente, orientada, sin alteraciones neurológicas y sin lesiones visibles.

La menor fue traslada a la Ciudad de México en Cuajimalpa para la entrega formal en compañía de sus familiares, para las diligencias correspondientes y proceder a la baja del boletín de búsqueda.