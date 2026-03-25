La encontraron en la Central del Norte en CDMX: tenía 14 años y con Alerta Amber

Una menor de apenas 14 años de edad, quien era buscada a través de una Alerta Amber, fue localizada deambulando en la Central del Norte en la Ciudad de México (CDMX), luego de ser reportada como desaparecida en Guanajuato.

El reporte de la ficha de búsqueda indica que se trata de Dulce Mireya Cuevas Moreno, quien fue vista por última vez el 21 de marzo de 2026 en León y desde ese momento se desonocía su paradero.

Activan Alerta Amber por menor desaparecida en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó la Alerta Amber con el reporte número FGEG-AAGTO-185/2026 en el que se describía que la menor vestía blusa negra con franjas blancas, chamarra azul, leggins y sandalías negras.

Menor desaparecida en Guanajuato fue vista sin la compañía de un adulto

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó este martes que la menor de edad fue localizada por policías en la Central Camionera del Norte, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los policías auxiliares realizaban labores de seguridad en dicha Central Camionera ubicada en la colonia Magdalena de las Salinas, cuando observaron a una menor de edad que deambulaba en la zona, sin rumbo fijo y sin la compañía de un adulto, por lo que se acercaron a ella.

Menor con Alerta Amber dijo que discutió con sus papás

Cuando los policías se acercaron a ella, la adolescente les contó que salió de su domicilio el pasado 21 de marzo luego de discutir con sus padres, y agregó que pretendía comprar un boleto para viajar al municipio de León en compañía de su pareja de 22 años de edad.

Luego de escuharla, trasladaron a la joven al módulo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la terminal, donde tras verificar sus datos, se supo que cuenta con una Alerta Amber emitida por las autoridades de esa entidad.

Dulce Mireya fue llevada ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien se encargará su resguardo, y de hacer contacto con sus familiares.

