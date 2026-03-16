Aparece en video joven reportada como desaparecida en Morelos; ¿qué se sabe de Cloe Phoebe?

En medio de una crisis de jóvenes desaparecidas en Morelos, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado activó la Alerta Amber para localizar a la adolescente Cloe Phoebe Ocampo Cadenas, de tan solo 16 años.

A pesar de que la ficha de búsqueda continúa activa, en redes sociales comenzó a difundirse un video en donde la menor asegura que se fue de la casa, luego de que su madre y sus abuelos la corrieran.

¿Qué se sabe de la desaparición de Cloe Phoebe Ocampo?

La adolescente, quien cuenta con reporte de búsqueda tras ser vista por última vez el día 13 de marzo en Cuernavaca, Morelos, apareció en un video donde afirma que se fue por decisión propia.

De acuerdo con primeros reportes, las imágenes comenzaron a circular en un grupo de WhatsApp para después ser compartidas en Facebook. En este, se observa a la menor con una sonrisa, asegurando que no sabe por qué su mamá está haciendo todo esto.

"Sólo quería informarles que estoy bien, que todo lo que está diciendo mi mamá es una mentira. De hecho ella, tanto como mis abuelos me corrieron de la casa. Yo estoy bien, estoy trabajando".

Difunden ficha de búsqueda de Cloe Phoebe Ocampo

Tras la difusión del video, en el que se aclarara que no fue víctima de ningun delito, ni se encuentra retenida contra su voluntad, varios internautas han pedido que se desactive la ficha de busqueda.

Especialmente en un estado en el que en los últimos días varias jovenes han sido reportadas como desaparecidas, como Ayelen Iglesias Vidal, quien fue vista por última vez el pasado 10 de marzo en la capital de la entidad.

A este caso se suma el triste hallazgo de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), quienes fueron encontradas sin vida tras ser reportadas como desaparecidas.

No obstante, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos no ha informado si el reporte ya fue desactivado, o si oficialmente Cloe ya fue localizada por sus familiares.

