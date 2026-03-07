Menor recibe llamada engañosa y desaparece en Ecatepec: su búsqueda llegó a las parroquias

La incertidumbre llegó a una familia en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), tras la desaparición de una menor, a quien engañaron con una llamada para sacarla de su casa.

Bastó hacerle creer que sus papás estaban secuestrados para que saliera de su domicilio en la colonia La Laguna Chiconautla, pero era una mentira con la que alguien logró que la pequeña dejara su hogar.

Alerta en Ecatepec por menor desaparecida tras recibir llamada

El engaño hizo que la menor de edad, luego de dejar su casa, desapareciera por unas horas, lo que hizo que sus padres pidieran ayuda a la policía.

El reporte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec menciona que oficiales recibieron una alerta vecinal sobre la desaparición de una adolescente de 14 años.

Policías del sector 16 activaron los protocolos de búsqueda para su localización, luego de que sus familiares informaron que la menor había salido de su domicilio tras recibir una llamada telefónica engañosa.

Fingen secuestro de menor y piden depósitos a papás

De acuerdo con el reporte, un sujeto desconocido llamó a la familia asegurando que la menor estaba secuestrada y exigió depósitos de entre 3 mil y 8 mil pesos; sin embargo, los familiares colgaron y pidieron ayuda a la policía municipal.

Los oficiales desplegaron un operativo para encontrar a la menor y se alertó a los 27 sectores del municipio, y se solicitó el apoyo de la Célula de Búsqueda de Personas.

Durante más de cuatro horas se realizaron recorridos en zonas comerciales, parques, avenidas principales, calles y parroquias para ubicar a la adolescente desaparecida.

Así engañaron a menor en Ecatepec para salir de casa

Policías localizaron a la menor caminando desorientada. Tras entrevistarse con ella, confirmaron que se trataba de la adolescente reportada como desaparecida en la colonia La Laguna Chiconautla horas antes.

De acuerdo con su testimonio, recibió una llamada a su teléfono celular en la que le dijeron que tenían a su mamá y que debía salir de su domicilio, pero seguir en línea si quería volver a verla. Este caso se trató de una extorsión conocida como llamada cruzada.

Una vez bajo resguardo policial, la adolescente fue trasladada para reunirse con su padre y posteriormente fue llevada a su domicilio con apoyo del sector 16 y personal de la Célula de Búsqueda, quienes también brindaron contención psicológica y asesoría jurídica a la familia.

¿Qué son las llamadas cruzadas? El engaño para extorsionar

La oficial Sandra García, analista en prevención de la SSC de la CDMX, contó a Azteca Noticias que hay reportes de personas que denunciaron que algún familiar fue secuestrado y las víctimas, en algunos casos, hicieron pagos para falsos rescates y otras no cayeron en la trampa.

Los delincuentes, explicó, pueden elegir a sus víctimas de varias maneras; una de ellas es por medio de redes sociales, en donde "se empieza a obtener precisamente información de la víctima y en algunos casos se establece comunicación directa con la víctima para que proporcione información".

La extorsión con una llamada cruzada es una estrategia psicológica planeada, cuyo objetivo es sacar provecho del miedo y la confusión de las víctimas.

El engaño inicia a través de una llamada telefónica, cuando los extorsionadores se hacen pasar por autoridades, empleados de empresas o incluso por criminales, quienes buscan engañar a una persona para que salga de su domicilio por supuestas amenazas, revisiones o situaciones de emergencia, como secuestros.

Una vez que la persona se encuentra fuera de su hogar y no puede tener contacto con sus conocidos, los delincuentes se comunican con sus familiares, usualmente padres, hermanos o parejas, para indicarles que su ser querido fue privado de la libertad.

"A la par de que está la llamada, no hay manera de poder comunicarse con ellos hasta que ya reaccionan después, pero por el momento (la víctima) puede presentar crisis nerviosas, situaciones en las que no saben qué hacer, acceden al pago porque precisamente están en una llamada, no hay manera de comunicarse con la persona supuestamente víctima del secuestro", explicó la oficial de la policía de CDMX.

Información de la policía de Ecatepec señala que, en la llamada cruzada, los delincuentes manipulan a niñas y niños para alejarlos de casa y extorsionar a sus familias, y usan las redes sociales, videojuegos o llamadas aleatorias para obtener información.

Los delincuentes no solo hacen creer que algún familiar de la víctima fue secuestrado o está desaparecido, pues también crean escenarios en los que se inventa que fue víctima de algún percance o está detenido.

"Pueden ser amenazas o incluso que se lleven a cabo manipulaciones, es decir, tienen a alguna de sus personas cercanas en un accidente o en una situación vulnerable en la calle. Pueden ser diferentes escenarios que se puedan inventar estas personas para que la víctima salga de su domicilio voluntariamente y se dirija al lugar que ellos mencionan", añadió la oficial Sandra García.

