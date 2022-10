Menor víctima de violencia escolar explica que pasó

Las imágenes de violencia escolar que circularon por las redes sociales, se veía como un adolescente alumno del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) estrangulaba con su brazo a otro joven, por increíble que parezca ocurrió dentro de un salón de clases.

Sucedió el pasado martes 18 de octubre a las 6:50 de la mañana en un CONALEP de la Colonia Guadalupe Victoria del municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León.

Y es que un sentimiento de rabia e impotencia invade a Margarita Hernández, madre del menor víctima, Diego Jean Carlo, de 15 años.

En exclusiva para Azteca Noreste, esta madre angustiada asegura que a su hijo lo trataron de matar. En un salón donde se supone reciben educación.

“Quiero llorar tengo rabia tengo impotencia pues imagínese ver que van a matar a su hijo. No quiero que digan que fue una pelea porque no es una pelea por eso no quiero que digan que ah es que lo sacaron de un video juego mi hijo tampoco juega video juegos. Hasta el médico me dijo si se hubiera tardado unos minutos más usted estuviera reconociendo en la forense,” declaró Margarita Hernández, mamá de la víctima.

El alumno narró esos momentos aterradores que vivió en el aula.

Diego Jean Carlo, alumno víctima explicó: “yo iba apenas a entrar al salón y ya me estaba esperando este muchacho me ofendió con palabras muy feas yo simplemente lo ignoré, no le tomé importancia. Me senté en mi lugar y agarré mi teléfono y cuando menos lo esperé ya estaba aquí al lado de mi banco diciéndome cosas. Me faltó la respiración se me fueron mis cinco sentidos en ese momento, yo tuve mucho miedo en ese momento.”

Pero que detonó este episodio de violencia escolar, según Diego, un día anterior sostuvo una riña con Gerardo “N” al salir del CONALEP.

“Yo tuve una pelea con él pero yo lo hice en son de defensa porque saliendo de la prepa pues él ya me estaba hostigue y hostigue me molestaba me aventó la mochila varias veces yo lo que hice fue defenderme, “aclaró Diego Jean Carlo de 15 años.

Su madre, Margarita Hernández dijo que al finalizar la pelea Gerardo “N” lo amenazó: “Pero el niño le dijo pero vas a ver mañana, vas a ver mañana y te voy a matar”.

La denuncia ya fue interpuesta y la Fiscalía de Nuevo León Especializada en Justicia para Adolescentes ya investiga este caso.