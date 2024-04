¿Nuevo León dividido? Messi en México para el Inter Miami vs. Rayados; la “Messimanía” está con todo

¡Messi en México! Aún y cuando se tiene de visita en Nuevo León a Lionel Messi, la figura más grande del fútbol, previo al partido Inter Miami vs. Rayados, los regios apoyan al equipo de casa.

Recorrimos el centro de la ciudad, y aunque los aficionados le expresaron una bienvenida al jugador, refirieron que apoyan a la división local:"-¿Qué opina de que llegó Messi a Nuevo León?- Es importante, Messi es muy importante pero pues no es difícil y esperamos la victoria de Rayados... Mi marcador no es mucho, no es muy abultado porque también Messi tiene que ver en el partido, un 1 -0 me conformo … -¿gol de quién?-, gol de Canales”, señala Juan Salas, aficionado al futbol.

Saúl Maldonado, otro regió, aficionado al futbol señala que:"Es Messi, también me emociono. No, claro que si Bienvenido. -¿oiga y mañana entonces a quién va a apoyar al Inter de Miami o a Monterrey?- Al mero bueno, a los Rayados, claro, al de casa, -¿cuál es su marcador oiga?- van a quedar 2/1 favor Rayados”

Mensaje para Messi:"Le va a ganar Monterrey 2-0"

En tanto, los negocios aprovechan para “hacer su agosto” y la venta de camisetas del equipo visitante, ya está activa. El Inter de Miami ya pintó de rosa algunas tiendas. Y los fanáticos se apresuraban a comprar alguna playera para lucirla en el partido. Y aunque a menor escala, hay un sector de los aficionados que apostarán por Inter Miami.

La “Messimanía” se vive con todo en Monterrey

¡Messi en México! Tal como se anticipaba desde que se planteó la posibilidad de viniera a Monterrey, el astro argentino del fútbol, Lionel Messi, provocó la locura al llegar a la ciudad.

Cientos de eufóricos seguidores lo recibieron tanto en el aeropuerto de Monterrey como en el Hotel Quinta Real, de San Pedro, donde se está hospedando.

Inter de Miami aterriza en el Aeropuerto Mariano Escobedo en Nuevo León

A las 11:25 de la mañana del martes, la escuadra completa del Inter de Miami aterrizó en el Aeropuerto Mariano Escobedo y de ahí salieron por una puerta privada para abordar dos autobuses.

Afuera de la central aeroportuaria, lo esperaban familias como Guillermo Muñoz quien iba acompañado de sus niños Santiago y Mateo los cuales cargaban un óleo de Messi:"-¿desde cuando les gusta el futbol y porque el interés por Messi?- pos mi papá jugó en rayados es el turbo muñoz y pues somos familia futbolera, -¿oiga y quien cree que va a ganar?- pos obviamente rayados claro”.

A warm welcome for the #InterMiami team bus in Monterrey 🇲🇽



El camión que transportó al equipo utilizó la autopista, no pagó la caseta y siguió por el Boulevard Miguel de la Madrid. Una hora y media después, a las 12:56 de la tarde, llegó a la zona de Valle Oriente, donde la calle Diego Rivera ya estaba cerrada. Los camiones retornaron en Batallón de San Patricio y luego se estacionaron en la entrada del hotel para que los jugadores ingresaran; ¡Messi en México!

En tanto, en el exterior se registró la locura total pues había cientos de seguidores que empujaban las vallas para tratar de ver a Messi. Los policías de San Pedro resultaban insuficientes para contener la multitud. El juego de vuelta de Rayados vs. Miami se llevará a cabo hoy 10 de abril 2024.

¿Cuándo es el Rayados vs. Inter Miami?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions entre los Rayados vs. Inter Miami se disputará este miércoles 10 de abril 2024 a partir de las 8:30 p.m. en Monterrey.

La “pandilla” llega a este encuentro con la ventaja de haber triunfado 2-1 en condición de visitante con las anotaciones de Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez.