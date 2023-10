Meta, matriz de Facebook, paga 5 millones de dólares a famosos por usarlos en Inteligencia Artificial

Ready for day two of #MetaConnect2023?



Join us for lightning talks on the Llama ecosystem, AI powering our next-generation product experiences & more starting at 11:15am PT!



📆 See the full schedule: https://t.co/P893YxpBdQ

⚡ Watch the lightning talks: https://t.co/q1TcEFlAnY pic.twitter.com/Pkxj4xXUjE