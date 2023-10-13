Meta, matriz de Facebook, paga 5 millones de dólares a famosos por usarlos en Inteligencia Artificial

Desde el pasado mes de septiembre, Meta, matriz de Facebook, reveló su función de asistente de Inteligencia Artificial que presenta retratos de varios famosos. La compañía matriz de Facebook ha pagado una enorme cantidad de dinero tanto a celebridades como a influencers de las redes sociales, con la finalidad de poder usar sus personajes virtuales en sus chatbots que están animados por IA.

De acuerdo con The Information, una publicación empresarial estadounidense, Meta, matriz de Facebook le ha pagado hasta 5 millones de dólares por seis horas de trabajo a las celebridades para que en un estudio les creen sus personajes de Inteligencia Artificial, basados en su parecido.

Durante el Meta Connect 2023, la compañía de Mark Zuckerberg presentó su conjunto de 28 IA, personajes de chatbot interactivos basados en personajes famosos como Tom Brady, Paris Hilton, Snoop Dogg y Charli D'Amelio.

Estos personajes virtuales van a interactuar con los usuarios a quienes les ofrecerán consejos sobre el área de especialización de cada uno de los famosos. Brady cuyo personaje se llama "Bru", aconsejará sobre deportes; mientras que D'Amelio llamado "Coco", lo hará acerca del baile.

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Estos chatbots se apoyarán en el denominado “Llama 2”, el código abierto de Meta en la carrera de la Inteligencia Artificial y estarán disponibles en todas las aplicaciones tanto sociales como de mensajería de Meta, es decir en Instagram, WhatsApp y Facebook. Estas experiencias de realidad virtual se podrán ampliar en el casco de realidad mixta de Meta, Quest 3.

La integración de chatbots de Inteligencia Artificial en Meta también participa en una categoría emergente de aplicaciones conversacionales basadas en IA, mismas que se disponen a ofrecer servicios o experiencias de usuario y tipos de interacción de una manera única.

Meta ha pagado hasta 5 millones de dólares a los famosos, a cambio de sólo seis horas de trabajo en el estudio, pero en el reportaje no se menciona el nombre del creador mejor pagado. La empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram tenía previsto pagar más de un millón de dólares por utilizar la imagen de celebridades, influencers o famosos pero tuvo que aumentar la cantidad para incluir a personajes reconocidos a nivel mundial.