¡Explosión en el cielo! VIDEO: Captan meteorito tras fuerte estruendo y bola de fuego en Ohio

Una fuerte explosión en el cielo, acompañada de una brillante bola de fuego, sorprendió a miles de personas en Estados Unidos, principalmente del área de Ohio. El fenómeno, visible en varios estados, ha sido atribuido preliminarmente al ingreso de un meteorito a la atmósfera terrestre, según autoridades y científicos.

Avistamiento de meteorito 2026: ¿Qué provocó el estruendo y la bola de fuego?

El evento fue reportado en zonas de Pennsylvania y Ohio, pero también fue visto desde regiones más lejanas como Virginia e incluso partes de Canadá. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés), múltiples reportes ciudadanos alertaron sobre un “fuerte boom”, además de una intensa luz en el cielo alrededor de las 9:00 a.m. (hora local).

El organismo explicó que los datos satelitales apuntan a que se trató de un meteorito entrando a la atmósfera, generando un fenómeno conocido como bólido. El ruido, similar a una explosión, ocurre cuando el objeto rompe la barrera del sonido a velocidades que pueden oscilar entre 40 mil y más de 250 mil kilómetros por hora, según expertos.

Andrew Neuschaefer, director of operations and customer relations at NBN Powder Packaging on Taylor Street in Elyria, sent a video of the meteor traveling over Northeast Ohio captured by security footage at the business on Tuesday morning, March 17. pic.twitter.com/myImVbTavL — The Chronicle-Telegram (@YourChronicle) March 17, 2026

¿Dónde pudo haber caído el meteorito?

Especialistas como Laurence Garvie, del Centro de Estudios de Meteoritos de la Universidad Estatal de Arizona, señalaron que el posible punto de caída se ubica cerca de Medina, a unos 64 kilómetros de Cleveland, en Ohio. Justo en esa zona, los cazadores de meteoritos podrían encontrar fragmentos pequeños de color negro, restos del objeto espacial que sobrevivieron al ingreso atmosférico.

Cabe señalar que este evento provocó que muchos residentes llamaran al 911, alarmados por el estruendo y el destello en el cielo. De hecho la American Meteor Society registró más de 100 reportes de avistamientos de meteorito, confirmando la magnitud del fenómeno. Además, la NASA confirmó la detección de un objeto ingresando a la atmósfera a las 8:57 a.m. (hora del este), lo que respalda la hipótesis del meteorito.

One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

Meteorito, el visitante del espacio que despierta fascinación

Aunque estos eventos son poco frecuentes, los expertos destacan que los meteoritos pueden ofrecer información invaluable sobre el origen del sistema solar: “Podrías tener en tus manos una roca más antigua que la Tierra”, explicó Garvie.

Este tipo de fenómenos recuerda lo impredecible y fascinante que puede ser el universo; ¿te imaginas encontrar un fragmento de meteorito en tu ciudad?