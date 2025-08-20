Los habitantes de Kagoshima, en Japón, fueron testigos de un espectáculo inolvidable: un misterioso y brillante meteorito atravesó el cielo nocturno justo sobre el volcán Sakurajima, uno de los más activos en la “tierra del Sol naciente”.

Este peculiar fenómeno astronómico fue captado en video por cámaras de seguridad y por usuarios en redes sociales, generando un gran impacto tanto a nivel local como a nivel mundial.

Meteor/fireball lights up Sakurajima volcano and Kagoshima City in Japan tonight ☄️ pic.twitter.com/WX9NZUwUUg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2025

Meteorito en Japón: ¿qué sucedió sobre el volcán Sakurajima?

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), durante la jornada del martes 19 de agosto de 2025 y alrededor de las 20:50 horas locales, un objeto luminoso ingresó a la atmósfera y se desintegró a gran velocidad, provocando un destello que iluminó el área circundante al volcán de Japón.

Las imágenes muestran cómo, en cuestión de segundos, la oscuridad de la noche fue reemplazada por una intensa luz azulada, lo que provocó asombro e incluso preocupación entre los habitantes de la zona.

SpaceVision: Super bright! A Meteor lights up Sakurajima volcano and Kagoshima City in Japan. What an amazing light show! pic.twitter.com/Ly8D3CpZxg — John Cremeans (@JohnCremeansX) August 20, 2025

¿Era peligroso el meteorito?

Los expertos señalaron que se trató de un bólido, es decir, un meteorito de gran brillo que al entrar en la atmósfera genera una explosión lumínica. Según astrónomos japoneses, el evento no representó peligro para la población, ya que el objeto se desintegró por completo antes de llegar a la superficie terrestre.

“El resplandor fue tan intenso que muchas cámaras de tránsito y hogares lo captaron claramente. Esto confirma que fue un meteoro de gran tamaño, aunque no existen reportes de fragmentos caídos”, señaló el astrofísico Hitoshi Yamaoka, de la Universidad de Kyushu.

2025年8月19日 23:08 火球に照らされる桜島 / Sakurajima illuminated by a fireballhttps://t.co/0OM11DZFRN

鹿児島の火球、12時間経過でアーカイブちぎれたけど、もうひとつのカメラと合わせた切り抜きが公式で上がった。 — フチザキ (@fuchizaki) August 20, 2025

Meteorito sobre volcán Sakurajima en Japón

El volcán Sakurajima, ubicado en la prefectura de Kagoshima, es uno de los más activos de Japón y se encuentra en constante vigilancia debido a sus frecuentes erupciones.

Que un meteorito aparezca justamente en esta zona ha generado gran interés, ya que las imágenes muestran una combinación impactante: el resplandor del meteoro y la silueta del volcán al fondo.

Videos del momento se volvieron virales en plataformas como “X” (antes Twitter) y YouTube, acumulando miles de reproducciones en unas cuentas horas. Usuarios compartieron comentarios que iban desde el asombro hasta interpretaciones místicas, comparando la escena con una película de ciencia ficción.

☄️ A Flash In Japan: Incredible Footage Shows Fireball Light Up Sakurajima Volcano, Fukuoka Airport, & Kagoshima City pic.twitter.com/xalBJR34SC — RT_India (@RT_India_news) August 20, 2025

¿Son comunes los bólidos en Japón?

Japón es un país donde se reportan con cierta frecuencia lluvias de meteoros y la caída de bólidos, debido a su posición geográfica y a la constante vigilancia del cielo con sistemas de monitoreo astronómico. Sin embargo, no es común que estos eventos coincidan con sitios emblemáticos como el Sakurajima, lo que ha dado un carácter especial al fenómeno.

