¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy martes 3 de octubre?

Como todos los días, si viajas en el Metro CDMX este martes 3 de octubre, puedes consultar el siguiente minuto a minuto con el avance de trenes en vivo y las noticias más destacadas que pasan al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con el objetivo de que puedas prevenir tus tiempos de trayecto y te mantengas informado.

De igual forma, recuerda que el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada ya es exclusivo en al menos tres líneas del sistema; además de que la Línea 1 y Línea 12 mantienen servicio parcial: la línea dorada va de Mixcoac a Periférico Oriente, mientras que la línea rosa es de Balderas hasta Observatorio debido a las obras de restablecimiento.

Mujer entra en labor de parto en la estación Hidalgo del Metro CDMX

Cerca de las 19:20 de la tarde, una usuaria del Metro CDMX pidió ayuda al personal porque sentía contracciones debido a su avanzado estado de embarazo.

Katherine de 30 años, se dirigía a Taxqueña de la Línea 2 cuando se sintió mal en la estación Hidalgo, viajaba acompañada de su esposo Galvan, quien la ayudó a bajar.

Inmediatamente se solicitó el apoyo de los servicios de emergencias, quienes llegaron minutos más tarde para trasladarla al Hospital Ajusco Medio, donde dio a luz.

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX hoy martes 3 de octubre?

20:16 HORAS

La lluvia continúa en la CDMX, por eso el transporte naranja informó que implementó marcha de seguridad en la Línea A. Por su parte usuarios de la Línea B reportan que el avance también es muy lento.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en Línea A . Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 4, 2023

18:44 horas

Un usuario de Twitter informó que el tiempo de espera entre estaciones de la línea 2 era de 20 minutos aproximadamente.

Que está pasando en línea 2 ¿?

El servicio bastante lento y por lo que tengo entendido NO hay lluvia !

En 22 minutos he avanzado de Colegio Militar a San Cosme ;( — Diego Vazquez Hernandez (@DiegoVazquezHe7) October 4, 2023

15:13 HORAS

Finalmente la lluvia llegó varias alcaldías de la capital, por lo que le Metro de la CDMX informó que se implementa la marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 8, 9, 12, A y B.

#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en algunas líneas de la red, por lo que el avance de los trenes es lento en L1, L2, L8, L9, L12, LA y LB. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 3, 2023

14:19 HORAS

El Metro de la CDMX informa que hay pronóstico de lluvia para la tarde/noche de este martes 3 de octubre. Toma previsiones por posible avance de trenes lento.

De acuerdo al pronóstico del clima en la ciudad, esta tarde-noche se prevén lluvias. ⛈️ Por seguridad se disminuye la velocidad de los trenes en la red. Toma previsiones 🚇 pic.twitter.com/DGLGnsWtuZ — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 3, 2023

13:20 HORAS

Reportan avance de trenes lento en la Línea 12 del Metro CDMX. Constantes detenciones en ambas direcciones.

Muévanlas línea 12 se va pare y pare hdsptm — Alex45 (@alexdab45) October 3, 2023

12:25 HORAS

Reportan afectaciones en la Línea 6 del Metro CDMX. Estación 18 de Marzo con detención de múltiples minutos, informan que toda la línea luce igual.

Digan qué pasó en 18 de marzo de la línea 6

Mucho tiempo perdido, tenemos cosas que hacer, no se pueden tener estos retrasos — Sos ඞ (@SpiderLmao003) October 3, 2023

10:17 HORAS

Usuarios reportan nulo avance en la Línea B del Metro CDMX, con dirección a Ciudad Azteca. Toma previsiones por múltiples retrasos.

No avanza la línea b en dirección a CD Azteca, que está pasando. — Arturo Rodríguez (@ArturoR83351935) October 3, 2023

9:35 HORAS

El Metro de la CDMX reanuda la circulación en la Línea 2 después de retirar a una persona ajena al sistema que descendió a zona de vías. Espera afectaciones y afluencia máxima y retrasos en el avance de trenes.

Continua?? Y por que hay tanta gente, otra vez tarde 😠 pic.twitter.com/oEsES06CXa — Mariel Romero (@merrylittlestar) October 3, 2023

9:22 HORAS

¡Afectaciones en la Línea 2! El Metro de la CDMX informa que se realiza un corte de corriente para retirar a una persona ajena al sistema en las vías.

#AvisoMetro: Se realiza un corte de corriente para retirar a una persona ajena al sistema en vías de Línea 2. La marcha es lenta, en breve se normalizará el servicio. Respeta la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 3, 2023

8:45 HORAS

¡Siguen las afectaciones en la Línea B! Afluencia máxima en estación Río de los Remedios, con dirección a Buenavista. Reportan demoras de hasta 45 minutos para poder abordar un tren. Línea 3, también con severos retrasos en ambas direcciones.

Una mierda línea B, 45 min esperando para poder abordar en Río de los remedios dirección Buenavista. Mandan un tren cada 10 o 13 min, y ya vienen hasta la madre. — ATIZULEP2010 (@MELATIZULEP2020) October 3, 2023

8:30 HORAS

¡Toma previsiones! Reportan retrasos muy grandes en la Línea B. Alrededor de 15 minutos de espera por un tren, con demoras en ambas direcciones.

Más de 15 minutos en la estación deportivo Oceanía. Que pasa, que no pasa el metro pic.twitter.com/sPMu9CsqPl — Ruben's (@rubenelmuso) October 3, 2023

7:15 HORAS

Reportan Línea A con afluencia alta en los andenes, además de que la Línea 3 presenta avance de trenes muy lento. Espera retrasos en tus tiempos de trayecto.

Línea A estación los Reyes ya hay demasiada gente y el tren no se detuvo se fue de largo 🤬😡 — Carlos ૐ (@JuanCarlos_61) October 3, 2023

7:05 HORAS

Afectaciones presentes en la Línea 7 del Metro CDMX. Reportan detenciones de hasta 7 minutos en diversas estaciones, ambas direcciones. Toma previsiones.

Se detuvo el tren por 7 minutos en constituyentes y ahora estamos en Tacubaya también detenido — Laura RV (@lausv_b) October 3, 2023

6:38 HORAS

El Metro de la CDMX informa que las líneas con mayor tiempo de espera son Línea 3, 7,8, 9 y A. Toma previsiones.

Qué pasa en línea 3? — Marco H (@marcohuerta) October 3, 2023

6:24 HORAS

Línea 9, estación Pantitlán, con afluencia máxima e implementación de dosificación de usuarios en la entrada. Toma previsiones por posibles largas filas para entrar a los andenes.

6:15 HORAS

¡Toma previsiones! Usuarios reportan que la Línea 7 se encuentra saturada y con afluencia alta en varias estaciones. Posible avance de trenes lento.