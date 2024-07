Demoras en la Línea A: ¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 6 de julio?

YA DEJEN DE HACERSE PENDEJOS NO MAMEN ES SÁBADO



Pinche línea A bien perra lenta

¿Ahora que excusa van a poner? Lloviendo no está, nadie se aventó a las vías. Ustedes solos hacen el desvergue & nada más afectan a los demás,si no van a trabajar o no quieren váyanse alv 😭