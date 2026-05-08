¡Caos en el Metro CDMX! Lo que debes saber hoy del servicio EN VIVO: Revisión de vías en Línea B
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 8 de mayo de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este viernes 8 de mayo de 2026, revisa qué pasa y cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas de este transportes de la capital del país; ¡Llega a tiempo a tu destino!
¡Caos en el Metro CDMX! Lo que debes saber hoy del servicio EN VIVO: Revisión de vías en Línea B
Esperas de hasta 10 minutos en estaciones de Línea 2
"Línea 2 super lenta. Hace base en cada estación de 5 a 10 minutos. Yo según salí temprano y ya de nada sirve", reportan usuarios del Metro de la Ciudad de México.
Línea 2 super lenta. Hace base en cada estación de 5 a 10 minutos. Yo según salí temprano y ya de nada sirve.— Alejandro Gaspar Cristóbal (@ale_jandrogc) May 8, 2026
Metro hoy: Revisión de vías en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una marcha de trenes luego de una revisión en zona de vías de la Línea B.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea B después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 8, 2026
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 28° C Mín. 14° C pic.twitter.com/wJsg5rbQMC— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 8, 2026