tva (1).png

¡Caos en el Metro CDMX! Lo que debes saber hoy del servicio EN VIVO: Revisión de vías en Línea B

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 8 de mayo de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy viernes 8 de mayo de 2026?
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 8 de mayo de 2026|Arturo Engels

Escrito por: Arturo Engels

Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este viernes 8 de mayo de 2026, revisa qué pasa y cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas de este transportes de la capital del país; ¡Llega a tiempo a tu destino!

¡Caos en el Metro CDMX! Lo que debes saber hoy del servicio EN VIVO: Revisión de vías en Línea B

Esperas de hasta 10 minutos en estaciones de Línea 2

"Línea 2 super lenta. Hace base en cada estación de 5 a 10 minutos. Yo según salí temprano y ya de nada sirve", reportan usuarios del Metro de la Ciudad de México.

Metro hoy: Revisión de vías en Línea B

¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una marcha de trenes luego de una revisión en zona de vías de la Línea B.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX Transporte en México Estado de México

Notas