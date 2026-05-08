¡Caos en el Metro CDMX! Lo que debes saber hoy del servicio EN VIVO: Revisión de vías en Línea B

Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este viernes 8 de mayo de 2026, revisa qué pasa y cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas de este transportes de la capital del país; ¡Llega a tiempo a tu destino!