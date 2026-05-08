¿Viernes de caos vial? Las marchas y bloqueos en la CDMX este viernes 8 de mayo

Llegó el viernes y con él, el tradicional incremento en la carga vehicular de la Ciudad de México, al cual se suman diversas movilizaciones sociales. Para que el inicio de tu fin de semana no se arruine detrás del volante, es fundamental revisar las vialidades afectadas antes de trazar tu ruta.

En este Live Blog de Azteca Noticias te compartimos minuto a minuto los reportes oficiales emitidos por el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5. Conoce qué calles están cerradas, dónde hay presencia de manifestantes y cuáles son las alternativas viales reales para llegar a tu destino.