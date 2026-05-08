Persecución policial termina con una mujer muerta en la Miguel Hidalgo

Lo que inició como un despliegue policial en el Estado de México culminó en una tragedia vial en la Ciudad de México. La madrugada de este viernes, una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado tras un aparatoso accidente automovilístico en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de una intensa persecución que se extendió por varios kilómetros.

El origen de la persecución en Naucalpan

Según los reportes preliminares de las autoridades, los hechos comenzaron en el municipio de Naucalpan de Juárez. Elementos de la policía mexiquense detectaron un vehículo que circulaba de manera sospechosa, iniciando así un seguimiento que rápidamente escaló en velocidad. La unidad, tripulada por una pareja, cruzó los límites hacia la capital del país intentando evadir a las patrullas que le seguían el rastro.

La conductora del automóvil, cuya identidad no ha sido revelada, circulaba a una velocidad considerablemente superior a la permitida. Al ingresar a la demarcación Miguel Hidalgo y llegar a una pronunciada curva en la intersección de Río San Joaquín y Lomas de Sotelo, el exceso de velocidad le hizo perder el control del volante.

Mujer muere tras volcar en la Miguel Hidalgo



Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido tras una persecución que inició en Naucalpan y terminó en la #CDMX. La conductora, que huía a exceso de velocidad, perdió el control en una curva y salió proyectada del… pic.twitter.com/5Cd1DfrfoL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 8, 2026

El vehículo derrapó violentamente y volcó en repetidas ocasiones. Debido a la magnitud del impacto, la mujer salió proyectada por el parabrisas, quedando tendida sobre el asfalto. Testigos del incidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Pese a la llegada de servicios médicos la mujer murió

Al lugar arribaron paramédicos de diversas corporaciones, quienes procedieron a brindar los primeros auxilios. Lamentablemente, tras revisar a la conductora, confirmaron que ya no contaba con signos vitales; las lesiones sufridas durante la proyección y el impacto contra el pavimento fueron letales de forma instantánea.

Por su parte, el hombre que viajaba en el asiento del copiloto logró sobrevivir al siniestro. Tras recibir atención médica en el sitio, fue puesto bajo custodia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calidad de detenido, a la espera de que se defina su situación jurídica y se esclarezca el motivo de la huida inicial.

La zona fue acordonada por policías capitalinos para permitir las labores de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas exactas que originaron la persecución en territorio mexiquense. Se espera que las cámaras de videovigilancia del C5 y el testimonio del sobreviviente aporten claridad sobre este trágico evento que paralizó la circulación en una de las arterias más importantes del norponiente de la ciudad

