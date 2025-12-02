¿Marcha lenta en el Metro de la CDMX? Conoce el avance y retraso de los trenes HOY 2 de diciembre

La mañana comenzó con retrasos y avance lento de trenes en varias líneas del Metro CDMX, de acuerdo con cientos de reportes de usuarios. Afectaciones en tramos de la Línea B, 12, 3, 7 y 9 han generado tiempos de espera prolongados, trenes detenidos entre estaciones y andenes saturados desde muy temprano, complicando los traslados hacia zonas laborales y escolares.

En redes sociales, usuarios coinciden en que los trenes mantienen marcha lenta por momentos, falta de avance en túneles y acumulación de personas en estaciones clave.

Ante esta situación, las y los pasajeros buscan rutas alternas mientras se normaliza el servicio, especialmente en líneas con alta demanda como la B y la 12, donde las demoras han sido constantes durante las primeras horas del día.