¿Marcha lenta en el Metro de la CDMX? Conoce el avance y retraso de los trenes HOY 2 de diciembre
Conoce el monitoreo del avance del Metro de la CDMX: Se reportan varios retrasos en el avance de los trenes; conoce qué líneas arrastran marcha lenta HOY.
La mañana comenzó con retrasos y avance lento de trenes en varias líneas del Metro CDMX, de acuerdo con cientos de reportes de usuarios. Afectaciones en tramos de la Línea B, 12, 3, 7 y 9 han generado tiempos de espera prolongados, trenes detenidos entre estaciones y andenes saturados desde muy temprano, complicando los traslados hacia zonas laborales y escolares.
En redes sociales, usuarios coinciden en que los trenes mantienen marcha lenta por momentos, falta de avance en túneles y acumulación de personas en estaciones clave.
Ante esta situación, las y los pasajeros buscan rutas alternas mientras se normaliza el servicio, especialmente en líneas con alta demanda como la B y la 12, donde las demoras han sido constantes durante las primeras horas del día.
EN VIVO
Siguen los retrasos en la LB del Metro de la CDMX
La mañana sigue siendo complicada para los usuarios de la Línea B del Metro, donde el servicio no logra normalizarse tras la falla eléctrica registrada al inicio de operaciones.
Aunque los trenes avanzan, lo hacen con lentitud, lo que ha generado reclamos constantes en redes sociales por los tiempos de espera y las detenciones prolongadas entre estaciones.
Ante estas quejas, el Metro informó que la Línea B presenta alta afluencia, pero aseguró que la circulación es constante. Añadió que se continúa agilizando la salida de los trenes desde las terminales para regular el servicio lo antes posible.
¿Qué pasa en L7? El Metro informa
Tras múltiples reportes de usuarios sobre retrasos y trenes detenidos en la Línea 7, el Metro de la CDMX informó que el avance lento se debió a la revisión de un tren que presentó una incidencia durante la operación.
Una vez concluida la inspección, el organismo señaló que ya se agiliza la marcha de los trenes para regularizar la circulación en todas las estaciones. Se prevé que el servicio recupere su ritmo habitual en los próximos minutos.
Marcha lenta y retrasos en L7; reportan usuarios
Usuarios de la Línea 7 del Metro reportan retrasos y trenes detenidos en distintos tramos. En redes sociales señalan que la marcha es lenta, con unidades que permanecen paradas varios minutos en estaciones como Tacubaya y Aquiles Serdán, en dirección a El Rosario.
También mencionan andenes llenos y trenes que avanzan con pausas constantes, sin que se informe la causa de las afectaciones.
Se mantienen los retrasos en LB
Por las complicaciones eléctricas registradas durante los primeros minutos de operación, la Línea B del Metro continúa presentando retrasos que afectan la movilidad de miles de usuarios.
Aunque el servicio no se detuvo por completo, la marcha de los trenes se mantiene lenta y con intervalos más largos entre cada llegada, lo que genera acumulación en andenes y molestia generalizada.
Pasajeros reportan que los convoyes avanzan por tramos cortos y permanecen detenidos varios minutos. Las autoridades indicaron que el sistema eléctrico sigue en revisión, por lo que las afectaciones podrían extenderse mientras concluyen los trabajos.
Nuevos reportes de retrasos en L9 y A
Usuarios de la Línea 9 y Línea A del Metro también reportaron retrasos de varios minutos durante la mañana, lo que ha generado inconformidad en redes sociales.
Pasajeros señalaron que los trenes avanzan con lentitud y realizan paradas más largas de lo habitual, provocando acumulación en andenes y trayectos más tardados.
Estas afectaciones se suman a las de otras líneas, incrementando la molestia de quienes dependen del servicio para llegar a tiempo a sus actividades diarias.
Usuarios reportan retrasos en L3
Usuarios capitalinos expresaron su molestia por el avance lento de los trenes en la Línea 3, donde esta mañana se reportaron retrasos constantes y paradas prolongadas entre estaciones.
En redes sociales, varios pasajeros señalaron que los convoyes "no se mueven" o avanzan "haciendo base" rumbo a Ciudad Universitaria, lo que ha generado acumulación de personas y trayectos más largos de lo habitual.
Esta situación incrementó las quejas, pues afecta directamente los tiempos de traslado en una de las líneas más utilizadas.
Siguen los retrasos en Línea B
Usuarios reportan que se mantienen las afectaciones en la Línea B del Metro CDMX, principalmente por trenes detenidos y una marcha muy lenta en distintos tramos.
Señalan que varias unidades permanecen sin avanzar entre las que destacan Ciudad Azteca, Deportivo Oceanía, Romero Rubio, incluso sin iluminación por momentos, lo que ha generado preocupación y retrasos en dirección a Buenavista.
También mencionan aumento de afluencia en estaciones intermedias debido a la baja frecuencia de paso.
Línea 12 también arrastra retrasos
Usuarios en redes sociales reportaron retrasos y detenciones prolongadas en la Línea 12 del Metro CDMX durante la mañana. Algunas personas señalaron que los trenes permanecieron detenidos por varios minutos en tramos como Calle 11, en dirección a Mixcoac, sin que avanzara el servicio.
Otros usuarios alertaron que en estaciones como Olivos la afluencia aumentó rápidamente, lo que dificultó subir a los trenes incluso después de varios intentos.
Urgente: ¿Qué pasa en Línea B del Metro de la CDMX?2
Tras diversos reportes de usuarios sobre detenciones prolongadas y fallas de energía en la Línea B del Metro CDMX, el sistema informó que personal técnico realiza una revisión al sistema eléctrico para identificar y corregir la causa de las afectaciones.
Debido a estos trabajos, la marcha de los trenes es lenta y los tiempos de espera aumentaron en varias estaciones. El Metro indicó que la circulación se normalizará en breve y pidió comprensión a las personas usuarias mientras concluyen las maniobras de verificación y ajuste en la zona de vías y equipos eléctricos.
Reportan retrasos en el avance de los trenes en Línea B
Usuarios de la Línea B del Metro CDMX reportaron retrasos constantes durante la mañana, principalmente por trenes detenidos entre Oceanía y Romero Rubio, en dirección a Buenavista.
Pasajeros señalaron que varias unidades permanecieron sin avance durante varios minutos y, en algunos casos, incluso sin energía eléctrica dentro de los vagones. Esta situación generó acumulación de personas en andenes y una marcha muy lenta en todo el recorrido.
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 2 de diciembre del 2025.