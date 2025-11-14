Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Reportes EN VIVO del Metro CDMX hoy 14 de noviembre de 2025: Afluencia y detenciones en Línea B

Sigue el minuto a minuto EN VIVO de FIA sobre el servicio del Metro de la Ciudad de México correspondiente a hoy viernes 14 de noviembre de 2025.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota
Metro que circula por la Línea B, que va de metro Ciudad Azteca a metro buenavista.
Metro en CDMX, ¿qué pasa en las líneas y estaciones hoy 14 de noviembre de 2025?|Arturo Engels

Aquí podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Mantente informado y llega a tiempo a tu destino. Esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca EN VIVO se actualiza durante toda la jornada. Recuerda que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el Metro CDMX.

EN VIVO

Detenciones y afluencia en Línea B

¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro CDMX reportan que durante la mañana de este viernes 14 de noviembre de 2025: "Míralos la línea B no entienden que detenerse contribuye a la generación de afluencia"

Estación Zócalo cerrada hasta nuevo aviso

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Inicio de operaciones del Metro CDMX

El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en las 12 líneas del sistema este 14 de noviembre de 2025. Recuerda: la Línea 1 ya presenta servicio normal, después del cierre parcial por trabajos de modernización entre Observatorio y Salto del Agua. El tramo operativo va de Pantitlán a Pino Suárez.

Metro CDMXSSC CDMXTransporte en MéxicoCDMX

Notas