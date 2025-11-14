Reportes EN VIVO del Metro CDMX hoy 14 de noviembre de 2025: Afluencia y detenciones en Línea B

Aquí podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Mantente informado y llega a tiempo a tu destino. Esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca EN VIVO se actualiza durante toda la jornada. Recuerda que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el Metro CDMX.