Reportes EN VIVO del Metro CDMX hoy 14 de noviembre de 2025: Afluencia y detenciones en Línea B
Sigue el minuto a minuto EN VIVO de FIA sobre el servicio del Metro de la Ciudad de México correspondiente a hoy viernes 14 de noviembre de 2025.
Aquí podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Mantente informado y llega a tiempo a tu destino. Esta cobertura de Fuerza Informativa Azteca EN VIVO se actualiza durante toda la jornada. Recuerda que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el Metro CDMX.
EN VIVO
Detenciones y afluencia en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro CDMX reportan que durante la mañana de este viernes 14 de noviembre de 2025: "Míralos la línea B no entienden que detenerse contribuye a la generación de afluencia"
Míralos la línea B no entienden que detenerse contribuye a la generación de afluencia— Viajero (@Viajero53535441) November 14, 2025
Estación Zócalo cerrada hasta nuevo aviso
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 14, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX
El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en las 12 líneas del sistema este 14 de noviembre de 2025. Recuerda: la Línea 1 ya presenta servicio normal, después del cierre parcial por trabajos de modernización entre Observatorio y Salto del Agua. El tramo operativo va de Pantitlán a Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 9° C pic.twitter.com/WXVEO0uReB— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 14, 2025