¿No alcanzaste? Así puedes conseguir el “Metrobusito” por el Día del Amor y la Amistad

Ya es el Día del Amor y la Amistad y como era de esperarse no sólo las personas se regalan detalles, también el transporte público aprovechó para regalarle algo a los usuarios que diariamente lo utilizan, en este caso fue el Metrobús, quien regaló un ¿metrobusito?

Y no, no te preocupes si aún no lo tienes, las autoridades del Metrobús indicaron qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo y a partir de qué horario, así que, date prisa porque te contaremos todos los detalles.

¿En dónde se entregarán los metrobusitos por el Día del Amor y la Amistad?

¡Atención, usuarios! Si buscas coleccionar el metrobusito armable es importante tener en cuenta que NO lo darán en todas las estaciones, en este sentido sólo estará disponible en la línea 3, específicamente en Jardín Pushkin y ¡Ojo! es a partir de las 16:00 horas cuando comenzará a entregarse.

¿Qué pasa si no conseguí el metrobusito del Día del Amor y la Amistad?

Es muy probable que muchos usuarios no se hayan enterado de la entrega de Metrobusito y en caso de ser así, descuida, el sitio de transporte colectivo también ofrece la opción de descargarlo en un documento PDF para que poco a poco lo armes y tengas una réplica del singular transporte rojo

Para descargarlo y poder hacer una réplica es importante acudir a una papelería y pedir una impresión del modelo a escala.

Te vemos en un ratito 🚍💌



Recuerda ☝🏻



💕Jardín Pushkin #Línea3

💕16:00H pic.twitter.com/ED15jDAF6L — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) February 14, 2024

¿Cuál es el origen del Metrobusito real?

Con el objetivo de reducir la contaminación, el gobierno de la Ciudad de México sacó a circulación el metrobusito, un transporte que es 100 por ciento eléctrico.

Este “Metrobús bebé" nació en 2021 en conjunto con la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación capitalina (SECTEI) de la Ciudad de México, el Metrobús, la UNAM y la empresa VEMO.

“Es uno de los ejemplos para recuperar vehículos de este tamaño, que se fueron desechando con los conocidos microbuses, los cuales son ya una tecnología obsoleta. Sin embargo, buscamos retomar esa dimensión vehicular, pero en tracción eléctrica”, comentó.

Desde su salida, es muy común que en redes sociales los usuarios compartan fotos del característico Metrobusito, mismo que por sus dimensiones es muy presumible.