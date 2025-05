¿Qué autos descansan el 26 de mayo? Así funciona el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¡Atención, conductores! El programa Hoy No Circula (HNC) continúa como cada semana y para este lunes 26 de mayo no será la excepción. Te contamos en qué municipios aplica, así como las multa que podrías obtener en caso de no respetar el calendario.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este lunes?

Este lunes se espera un gran congestionamiento por el regreso a clases, mientras que los autos con las siguientes características no podrán transitar:



Engomado amarillo

Terminación de placa 5 y 6

Holograma 1 y 2

Es importante destacar que el reglamento estipula que las medidas serán de 5:00 a 22:00 horas; en caso de contar con holograma de verificación “00" o “0" estas restricciones no aplican a menos que se active el Doble Hoy No Circula.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX señala que este programa que tiene como objetivo prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes, por esto es importante respetarlo. En caso de que no, también hay castigos.

Con la legislación vigente, las multas van desde 2,262 pesos hasta 3,394 pesos, equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la infracción cometida.

¿Hay contingencia ambiental para el lunes 26 de mayo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha activado contingencia ambiental para este lunes. Sin embargo, la dependencia mantiene un monitoreo constante de la calidad del aire en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Municipios del Edomex donde es obligatorio el Hoy No Circula

Además de la CDMX, el Edomex implementa el programa Hoy No Circula en varios de sus municipios más importantes.



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

En el caso de Toluca, las autoridades mexiquenses prevén que el Hoy No Circula se ponga en marcha a partir del segundo semestre de 2025. Sin embargo, aún no se ha anunciado la fecha oficial ni las restricciones específicas, aunque se espera que se alineen con las establecidas por el programa capitalino.