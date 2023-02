¿Isla del Amor? En el Día del Amor y la Amistad, te decimos dónde está

Si en este Día del Amor y la Amistad todavía está en busca el regalo perfecto; una opción podría ser una parte de la Isla del Amor, se ubica en Croacia, en el Mar Adriático y tiene forma de corazón.

Su característica principal es que tiene forma de corazón y puede verse desde el aire, por eso la han llamado la Isla del Amor, aunque su verdadero nombre es Isla Galesnjak.

“No creo que haya una persona famosa que haya estado en el Adriático sin haber estado en la Isla Galesnjak. Sigue siendo la Isla del Amor, quizás la isla más hermosa de Croacia, y definitivamente la más popular y bien conocida”, dijo Silvestro Kardum, representante del dueño que vende parte del terreno.

Isla del Amor a la venta en pleno Día del Amor y la Amistad

En este Día del Amor y la Amistad, salió a la venta parte de esta isla con forma de corazón.

“La Isla Galesnjak tiene 142 mil metros cuadrados, de los cuales están a la venta poco más de 40 mil metros cuadrados y el precio es de 13 millones de euros”, señaló Silvestro, dinero equivalente a 258 millones 474 mil pesos mexicanos.

En la Isla del Amor no hay hoteles, ni resturantes, está deshabitada eso no impide que personas la conozcan, principalmente durante el verano, donde yates se ven cerca del canal Pasman donde se ubica; tampoco importa si es el Día del Amor y la Amistad o no.

“Beyonce celebró su fiesta de cumpleaños número 39 en el islote y está allí varios días o incluso semanas, todos los años. Michael Jordan estuvo allí el año pasado, Jeff Bezos también, no faltan celebridades en esa área”, comentó Kardum.

REUTERS/Antonio Bronic

Día del Amor y la Amistad Isla del Amor

Las ofertas que no convencen en el Día del Amor y la Amistad

“Italianos vinieron el fin de semana pasado y ofrecieron construir una capilla y un restaurante con un salón en el sótano para entretenimiento y baile, pero el porcentaje de las ganancias que nos ofrecieron no fue muy satisfactorio, por lo que no llegamos a un acuerdo”, dijo Kardum.

De venderse esta parte de la Isla del Amor, las ganancias serán invertidas en proyectos para la comunidad.

La Isla del Amor no habitada

No fue en el Día del Amor y la Amistad, cuándo científicos del Departamento de Arqueología de la Universidad de Zadar, Croacia descubrieron rastros de vida humana que datan de hace 7 mil años, hallazgo ocurrido en 2019.