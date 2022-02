Mexicana venderá bolis y raspados en el Super Bowl

Una migrante mexicana logró su sueño y ganó una licitación para vender bolis y raspados en la fiesta del Super Bowl 2022, en California, Estados Unidos, el próximo 13 de febrero.

Lauda Flores, de 52 años de edad, se retiró hace un par de años de su empleo para emprender su propio negocio, inspirada en una paletería que tenían sus papás cuando emigraron de la Ciudad de México a Estados Unidos.

Y aunque los padres de Lauda ya no viven, ella está segura que ambos están orgullosos del éxito que consiguió con su negocio “Sno con amor”.

“Más que nada me los puedo imaginar riendo, mi papá con la risa que tenía y mi mamá también, yo creo que mi mamá sabía, ella supo que empecé mi negocio pero no vio el éxito pero creo que ya sabía que me iba a ir bien porque tenía confianza en mí”, indicó la empresaria mexicana.

El amor de Lauda por las frutas y su pasión por lo saludable, así como las enseñanzas de sus papás, quienes abrieron una paletería cuando llegaron a Los Ángeles, fue su inspiración para crear “Sno con amor”, una línea de raspados y bolis artesanales que se distinguen por ser naturales.

“Me dije voy a tomarme un tiempo y hacer cosas diferentes. Me quería conectar con la comunidad y dije voy a vender los raspados porque de niña eran mis favoritos, me encantaban los raspados”.

La mujer mexicana relató que ella llegó a Los Ángeles con apenas seis años de edad, y sus padres pusieron una paletería en una bodega de la ciudad de Huntington Park, la cual solo contaba con un refrigerador lleno de paletas de dos sabores: melón y sandía.

Cuando Lauda creció, decidió dejar de trabajar en el negocio familiar para seguir su sueño en el mundo del entretenimiento, incluso llegó a ser la asistente de Salma Hayek. Posteriormente optó por regresar a las ventas y comenzó en el farmers market de Hollywood.

Mexicana venderá bolis y rapados en el Super Bowl

Con los años, el éxito de sus bolis y raspados aumentó, por lo que empezó a vender en lugares más grandes como el estadio de los Dodgers, Santa Anita Park y Coachella. Sin embargo, el logro más grande fue ganar la licitación para llevar sus bolis y raspados al Super Bowl.

La empresaria mexicana relató que el año pasado recibió la primera llamada para ser certificada como vendedora oficial de la NFL, “todavía no siento que es real, es muy emocionante”, expresó Lauda Flores.

Ahora, La mexicana solo espera la fecha del 13 de febrero para llevar sus productos a la fiesta del Super Bowl , y ofrecer los 12 sabores naturales de raspados y bolis que tiene en su negocio “Sno con amor”.