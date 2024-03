Manuel Guerrero, mexicano detenido en Qatar por su orientación sexual, continuará su proceso en libertad

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar por su orientación sexual, saldrá de prisión para continuar su proceso en libertad. La resolución se dio a conocer este 17 de marzo, luego de un juez del país del Medio Oriente determinó la libertad para el joven de 30 años.

“La @SRE_mx informa que la @EmbaMexQatar se encuentra a la espera de recibir la confirmación oficial por escrito sobre la decisión que tomó el juez en la audiencia celebrada hoy, 17 de marzo, donde concedió a Manuel la libertad sin fianza, para llevar su juicio fuera de prisión”, se puede leer en el comunicado.

📌 La @SRE_mx informa que la @EmbaMexQatar se encuentra a la espera de recibir la confirmación oficial por escrito sobre la decisión que tomó el juez en la audiencia celebrada hoy, 17 de marzo, donde concedió a Manuel la libertad sin fianza, para llevar su juicio fuera de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 18, 2024

¿Qué pasó con Manuel Guerrero?

Manuel Guerrero Aviña, un ciudadano mexicano-británico de 30 años, fue detenido en Qatar el 4 de febrero de 2024. De acuerdo con su defensa, su arresto se llevó de manera “arbitraria”, ya que la policía catarí en la ciudad de Doha creó un perfil falso en una aplicación de citas para el público homosexual por medio de la cual fue contactado y concertaron una reunión; sin embargo, al llegar al lugar, fue detenido junto a otros hombres.

Durante los primeros 20 días de su detención, Manuel Guerrero no tuvo acceso a un abogado ni a un traductor. Además, le fue negada la posibilidad de acceder a sus medicamentos para tratar el VIH. Desde su detención, el mexicano buscó su libertad sin éxito hasta este 17 de marzo, cuando la noticia le fue comunicada por la SRE.

“Las embajadas de México y del Reino Unido en Qatar acompañaron a Manuel durante esta audiencia e informaron a la familia de la decisión, así como sobre los siguientes pasos. La Embajada de Mexico seguirá en contacto con Manuel y su familia, en colaboración con las autoridades británicas, así como con la fiscalía para hacer seguimiento y acompañamiento al caso de protección consular”.

Familia de Manuel Guerrero celebra su libertad

Una vez dada a conocer la noticia, Enrique Guerrero, hermano de Manuel, añadió que la “pelea continúa”, porque la

criminalización no se ha detenido, ya que las autoridades correspondientes continúan las investigaciones: “Aún no hay acusación propiamente dicha, aún no hay cargos, todavía estamos en esta etapa de suspenso de la investigación, es decir, la lucha continúa”.