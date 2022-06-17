¿Mexicanos necesitan visa para viajar al Mundial Qatar 2022?

Por primera vez una Copa del Mundo se celebrará en un país del Medio Oriente, por lo que es importante conocer qué se necesita y cuáles son las reglas para viajar al Mundial Qatar 2022, y una buena noticia es que los mexicanos no necesitan visa para entrar al país.

Todas las personas con pasaporte mexicano que deseen acudir al Mundial Qatar 2022 no necesitan visa; sin embargo, sí deben obtener un permiso de estancia para permanecer 30 días en el país.

Dicho permiso se obtiene al llegar a Qatar, y los mexicanos que lo requieran tiene la posibilidad de gestionar una renovación por 30 días adicionales.

📄México y Qatar profundizan relación bilateral rumbo al Mundial de Fútbol 2022.https://t.co/egiq3vIkp1 pic.twitter.com/h8YUiLWZxb — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 15, 2022

La exención de 30 días para permanecer en Qatar se puede utilizar durante un solo viaje o en múltiples visitas al país del medio oriente, que este año se prepara para recibir la Copa del Mundo de Futbol que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

El permiso de estadía para el Mundial Qatar 2022 se estampa en el pasaporte de los mexicanos junto con el sello de entrada, la fecha de ingreso y vencimiento de la duración de la estadía.

¿Cómo solicitar el permiso para ingresar al Mundial Qatar 2022?

Los mexicanos que viajarán al Mundial de Qatar 2022 no necesitan realizar ningún trámite previo para obtener la exención, pues este se les entregará al llegar al país.

Y los documentos que necesitan presentar al llegar al aeropuerto son su pasaporte con seis meses de validez, y un boleto de ida y vuelta para asegurar su salida de Qatar. El trámite es completamente gratuito para los mexicanos.

Recomendaciones para viajar al Mundial Qatar 2022

La Secretaría de Relaciones Exteriores nacional recomienda a los mexicanos que viajarán al Mundial Qatar 2022 tomar en cuenta algunos consejos como:



Verificar que su pasaporte tenga al menos seis meses de validez

Descargar la app https://sirme.sre.gob.mx/

Llevar en todo momento una copia del pasaporte mexicano y una identificación oficial con fotografía. Además llevar ambos documentos de manera electrónica en el celular.