¡Orgullo Nacional! Escuela de Fundación Azteca en León compite para ser la Mejor del Mundo

¡Pongan mucha atención porque México está haciendo historia en las aulas! En un contexto donde el sistema educativo nacional suele enfrentar retos y limitaciones, surge una noticia que nos llena de esperanza y muchísimo orgullo. La escuela de Fundación Azteca en León ha sido nominada al prestigioso galardón como la "Mejor Escuela del Mundo" a través del Global School Prize. ¡No es cualquier cosa!

En esta competencia participaron más de 3,000 instituciones de todo el planeta y, hoy, nuestra escuela mexicana es una de las 50 que siguen en la carrera por el título.

¡Nuestra escuela de @FundacionAzteca en León está nominada a la “Mejor Escuela del Mundo” por @SchoolsPrize ! Participaron más de 3,000 escuelas a nivel global, esta es una confirmación de que a pesar que el sistema de educación en México tiene muchas deficiencias, sí podemos… pic.twitter.com/tI8lnbF7Od — Ninfa Salinas Sada (@NinfaSalinas) May 6, 2026

Este reconocimiento es la prueba de que en México no solo podemos soñar con la excelencia, ¡sino que la estamos alcanzando! Estar entre los finalistas confirma que, con el enfoque correcto, podemos aspirar a los estándares más altos a nivel global.

La escuela de León no solo está representando a su ciudad, sino que está poniendo el nombre de todo el país en lo más alto del podio educativo internacional.

¡Únicos en todo el continente! Formando seres humanos con propósito

Lo que tiene al mundo con los ojos puestos en León es algo verdaderamente especial. La escuela compite en 10 categorías globales, pero hay un rubro donde destaca de forma espectacular: es la única institución de toda América nominada por su excelencia en la formación del carácter.

¡Así como lo leen! Mientras otros se enfocan solo en los libros, este modelo educativo sabe que el éxito real viene de formar adultos fuertes, con valores sólidos y un propósito de vida claro.

¿Cómo logran esta magia? ¡El proceso es inspirador! Primero, se enseña a los estudiantes a definir quiénes son, a descubrir sus talentos y a identificar sus mayores fortalezas. Pero no se queda ahí: después, se les guía para que utilicen ese potencial para servir a su comunidad y actuar siempre con una ética intachable. Es un modelo que grita con fuerza que el origen no es el destino, ¡sino que el carácter es lo que realmente define hacia dónde vamos!

¡El 17 de mayo es la cita con la historia!

¡La emoción está a tope porque el camino apenas comienza! El modelo educativo de Fundación Azteca ya está compitiendo al tú por tú con los mejores del mundo, dejando claro que el único límite real es la mentalidad. Estamos demostrando que, cuando se cambia la forma de pensar, se transforma la realidad de miles de jóvenes.

Marquen su calendario: este 17 de mayo se anunciará el top 10 de las mejores instituciones y, posteriormente, conoceremos al gran ganador. Este logro nos hace sentir profundamente orgullosos, pues nos recuerda que el talento mexicano no tiene fronteras. ¡Estamos listos para demostrar que en León se forman los líderes del futuro con el corazón y el carácter necesarios para conquistar el mundo!