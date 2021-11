México celebra su Día Nacional en la Expo 2020 de Dubái

¡Viva México! 🇲🇽



Nuestra bandera pintó de colores verde, blanco y rojo el domo ubicado en la Al Wasl Plaza de la #Expo2020Dubai



Our flag painted the dome located in Al Wasl Plaza of the #Expo2020Dubai green, white and red 🇲🇽 #MexicoNationalDay pic.twitter.com/1hIZtoH0mF