México celebra su Día Nacional en la Expo 2020 de Dubái

En la Expo 2020 de Dubái, se lleva a cabo el Día Nacional en Honor de México, una jornada en la que el protagonista busca fomentar la inversión ante las más de 190 naciones que participan en el magno evento.

Las jornadas de Día Nacional son muy comunes y hasta de tradición en las Exposiciones Universales. En ellas se resaltan elementos únicos de la cultura de los países participantes.

Con música, bailes, presentaciones y exposiciones, México celebra el Día Nacional en su honor durante su participación en la Expo 2020 de Dubái, el intercambio cultural y comercial más grande que se efectúa en la actualidad.

📸 El Día de México🇲🇽 en @expo2020dubai es encabezado por la subsecretaria @marthadelgado, en representación del presidente @lopezobrador_ y del canciller @m_ebrard. Acompaña la Emb. @FranciscaE_ME.#MéxicoEnDubái fomentará el turismo y la inversión hacia nuestro país. #Expo2020 pic.twitter.com/L5z1xFnASh — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 10, 2021

El evento comenzó con una ceremonia solemne efectuada en la plaza "Al Wasl", cubierta por la cúpula más grande del mundo, donde se izó la bandera de México mientras se entonó el Himno Nacional, ante la presencia de Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores; Francisca Méndez, embajadora de México en Emiratos Árabes Unidos; Bernardo Noval, el director del Pabellón de México; Marcela González Salas y Petricioli, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, además de oficiales y cadetes de la Secretaría de Marina de México.

Al Día Nacional de México en la Expo 2020 de Dubái, también asistieron los gobernadores Omar Fayad de Hidalgo, Alejandro Murat de Oaxaca y Mauricio Vila de Yucatán, quienes compartieron su interés por participar en el magno evento para resaltar las oportunidades de inversión que ofrecen sus estados.

¡Viva México! 🇲🇽



Nuestra bandera pintó de colores verde, blanco y rojo el domo ubicado en la Al Wasl Plaza de la #Expo2020Dubai



Our flag painted the dome located in Al Wasl Plaza of the #Expo2020Dubai green, white and red 🇲🇽 #MexicoNationalDay pic.twitter.com/1hIZtoH0mF — Mexico Expo2020 (@MexicoExpo2020) November 10, 2021

Ballet folklórico de Amalia Hernández en Expo 2020 de Dubái

Al ritmo de algunos sones del estado de Veracruz, el ballet folklórico de Amalia Hernández engalanó la presentación. En el evento por el Día Nacional de México en la Expo 2020 de Dubái, también se contó con la presentación de mariachis y del tenor mexicano Javier Camarena.

México en la Exposición Universal de Dubai : pic.twitter.com/9Doafl5lhw — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 10, 2021

Desde el pasado primero de octubre de 2021, más de 83 mil personas han asistido al pabellón de México en la Expo 2020 de Dubái, de estas, 10 mil son mexicanos que llegaron hasta el emirato para disfrutar de la Expo 2020.

Se estima que 26 empresas emiratíes están interesadas enefectuar negocios en México, especialmente en obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.