Economía promueve participación de MiPymes en Expo Dubái 2020

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier inauguró el Pabellón MIPYMES MX, que será una exhibición rotativa de MIPYMES en la Secretaría de Economía y presentó la participación de México en Expo Dubái 2020.

La titular de la dependencia, Tatiana Clouthier, señaló en videoconferencia que la participación de México en la Expo mostrará que nuestro país tiene una economía próspera y que va no solamente en recuperación, “sino que seguirá esta ruta para seguir caminando para no dejar a nadie atrás”

“Tenemos el compromiso de caminar con un crecimiento incluyente en la economía de México, que esto no se concibe sin la prosperidad de la micro y pequeña empresa, esto no quiere decir que no buscamos las otras, sin embargo, en el mundo entero y donde hemos recorrido los diferentes lugares hay dos cosas claras en la recuperación, y tiene que ver con trabajo de mujeres, y con el trabajo de jalar a través de empresas tractoras y de diferentes mecanismos a que la pequeña y mediana empresa sigan creciendo” dijo la secretaria.

Agregó que el crecimiento económico de México debe ser incluyente, y que este no se concibe sin la prosperidad de la micro y pequeña empresa, recalcó que las MiPymes en México generan siete de cada 10 empleos y alrededor del 50% del Producto Interno Bruto (PIB).

Hizo énfasis en que las micro y pequeñas empresas aún enfrentan retos importantes para crecer y ampliar los mercados, ya que en muchas ocasiones no tienen las oportunidades de poderse mostrar al mundo y que parte de lo que hace la tecnología es ponerlas al alcance de todos los mercados.

“Lo que buscamos es cómo promover desde abajo hacia arriba los mercados, y cómo podemos ir haciendo que quienes todavía no estén listos vayan avanzado para lograr mercados más amplios, y quienes ya estén listos que puedan ir exportando. Recibimos con mucho gusto y agradecimiento por eso la invitación a Expo Dubái 2020, para que las empresas mexicanas tengan un espacio donde exhibir sus productos y exponerse a empresas compradoras de nivel internacional” dijo, Tatiana Clouthier

En Expo Dubai 2020, las empresas mexicanas expondrán productos diversos que van desde alimentos procesados como miel, mole y salsas, hasta productos decorativos, joyería, textiles, manufacturas, productos industriales, tecnología y desarrollo de software.

Se trata de productos de empresas de sectores que van desde, alimentos procesados, mieles, moles, salsas; además de productos decorativos, joyerías, textiles, manufactura, productos industriales y tecnológicos, así como desarrollo de software.

“En esta apertura van a participar 68 empresas, que son una muestra de todo el talento que hay en todo el país; seguimos buscando más empresas que puedan participar, y para que pudieran llegar acá pasaron por un proceso de selección, donde se consideró el nivel de madurez, certificaciones, registro de marcas ante el IMPI, y alguna experiencia exportadora”, señaló la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ana Bárbara Mungaray.