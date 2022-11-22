Estado Unidos conversa con México sobre migrantes venezolanos

Estados Unidos conversa con México y otras naciones para facilitar el retorno de venezolanos a su país una vez que concluya el Título 42, una orden de la era COVID-19 usada para expulsar a miles de migrantes.

Un juez estadounidense dijo la semana pasada que el polémico Título 42, de la era del expresidente Donald Trump, era ilegal y lo calificó de arbitrario y caprichoso además de que violaba la ley reguladora federal.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política de Fronteras e Inmigración:

Estamos en discusión con México y otros países para ver qué se puede hacer en ese sentido con nacionales de Venezuela. Obviamente hoy en día no tenemos relaciones con el Gobierno de Venezuela, aunque hay que aclarar sí tenemos la capacidad de repatriar a venezolanos.

Nuñez-Neto explicó que una vez que termine el Título 42 migrantes podrán presentar una solicitud para obtener asilo político en Estados Unidos, aunque admitió que no es claro cómo lo van a hacer.

En octubre, Estados Unidos acordó con México ofrecer visas de trabajo temporales a extranjeros provenientes de distintas naciones.

